Verešová a Kubelková volily miss, Diana poprvé moderovala

"Až na pár drobných přeřeků jsem spokojená," svěřila se iDNES se svými prvními pocity Diana.

"Měli jsme tady skoro šest tisíc lidí, což se tak často nestává. Celý večer byl celkově zvládnutý, nemám jedinou výhradu," pochvalovala si třiadvacetiletá modelka, která se na velkolepé akci v pražské Sazka Areně podílela i jako producentka.

První Dianin moderátorský výstup si nenechaly ujít její missí kolegyně Lucie Váchová, Kateřina Smejkalová a Michaela Štoudková. Samozřejmě přišla i modelčina kamarádka Katka Průšová. "Jsem nadšená. Diana to zvládla bravurně, projevila se jako neuvěřitelnej profík. Dokonce bych řekla, že byla lepší než Martin Dejdar," rozplývala se znalecky Katka, která má již několik moderátorských zkušeností za sebou.

Kobzanové sklonil poklonu také idol dívčích srdcí Ali Amiri. "Bylo to bez chyb. Je to poprvé, co Diana moderovala takovou akci a určitě se to povedlo," řekl iDNES zpěvák. Ali si celý večer užíval ve společnosti krásných dívek, trochu smutný byl však z toho, že ho média poslední dobou spojují s Monikou Absolonovou. "Hrozně mě mrzí, že o mně bulvár píše takové věci. S Monikou jsme čistě kamarádi, sblížili jsme se kvůli práci, nazpívali jsme spolu duet a v listopadu bude Monika křtít mé nové album," vysvětlil Amiri.

Vítězka pojede na evropské finále

Soutěž Miss Eropesport není jenom o ženské kráse, ale také o lásce k pohybu. Jinak se podobá tradičním volbám miss. Kandidátky ve finále čekala módní přehlídka, sportovní volná disciplína a defilé v plavkách a spodním prádle. Jako hosté vystoupili Helena Zeťová, Kate Ryan, Blue Lagune a Dan Nekonečný.

Vítězkou se nakonec se stala osmnáctiletá studentka z Karviné Zuzana Jandová. Sto osmdesát centimetrů vysoká hnědovláska s mírami 90-64-94 upoutala porotu nejen dokonalou postavou, ale i přirozeným půvabem a vtipem. Zuzana si kromě luxusního vozu vybojovala i účast na evropském finále Miss Europesport.

Všech dvanáct finalistek oblékla návrhářka Soňa Hlaváčková, která se rovněž postarala o večerní kreace své dvorní klientky Diany Kobzanové.