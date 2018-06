Nemám už žádné lásky, přiznala Věra Špinarová

„V soukromí jsem velice citlivý člověk, něžný, jemný. Mám dva životy - jsem Věra Špinarová nebo zpěvačka Věra Špinarová. I moje vnučka mi říká, že má dvě babičky - babičku zpěvačku a babičku z chalupy,“ říká Špinarová.

Mimo jeviště žije obyčejně. „Žiju strašně normálně. Mám domek, půlroční štěně. Jsem televizní maniak, miluji hlavně sport. Ale když něco dělám, tak ji vypínám a pouštím rádio,“ popisuje.

Pes a milovaný syn Adam jsou hlavními muži jejího života. „Nemám už žádné lásky. Zařekla jsem se. Strašně jsem se soustředila na rekonstrukci baráku a na práci, kapelu, koncerty,“ vysvětlila.

Aby nebyla na mužích už v ničem závislá, rozhodla se dokonce vrátit za volant. „Teď jsem si udělala kondiční jízdy, že si koupím auto. Vždycky jsem musela prosit Adámka, aby mi přivezl nákup, protože tam, kde já bydlím, není nic. Tam je nějaká hospoda, v které jsem nikdy nebyla, ale jinak tam není nic. My tam nemáme ani obchod,“ popisuje.

Osaměle se však necítí. Jezdí za ní hodně návštěv a dokonce si založila profil na Facebooku, aby mohla komunikovat i s fanoušky. „Ale já si to jen přečtu. Ještě nevím, jak se odepisuje,“ směje se zpěvačka.

Toho, že by na sociální síť dávala věci ze svého soukromí, se zřejmě nedočkáme. Sama mnohokrát zažila, jak se dají takové informace překroutit a zneužít.

Věra Špinarová a její syn Adam Pavlík

„Dřív byly dva časopisy a když o vás dvakrát do roka něco napsaly, tak jste byla šťastný člověk. Ale teď je toho strašně hodně a já na to dojela hned po revoluci, že jsem byla moc upřímná a někdo to zneužil a překroutil,“ postěžovala si Špinarová, která na podzim pojede turné s kolegyní Petrou Janů.