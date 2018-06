Věra Špinarová si oblíbila mladé kluky

Se svým specifickým, nezaměnitelným hlasem se Věra Špinarová znovu vrací na výsluní české pop music. Ještě černovlasá zpěvačka v akci téměř před třiceti lety - v roce 1973. Věra Špinarová jako světlovláska při svém návratu v roce 1999.

"Vlastně jsem na nich závislá já víc, než oni na mně, protože oni chodí do práce," dodala Špinarová. Vše prý začalo tak, že Adam ji pozval jako hosta na koncert své vlastní kapely, jejíž název ale zpěvačka nechtěla prozradit. "Nakonec jsme spolu nazkoušeli celý repertoár, který průběžně měníme. A v něm jsou pochopitelně i písničky, kterým říkám stálice, bez kterých to nejde," směje se Špinarová.V Ostravě, na kterou nedá dopustit, žije zpěvačka se svým přítelem Michalem. "Když jsem neodešla ve dvaceti do Prahy, nebudu se stěhovat ani dnes," tvrdí. "Mám tam skvělou kapelu a především dobré zázemí. Kdysi jsem dělala dvacet až pětadvacet koncertů měsíčně. Tehdy nebyl důvod se stěhovat a dnes je čím dál menší. A když potřebuji dojet do Prahy, kde mám agenturu a svou manažerku, vyjedu v půl šesté ráno a v deset jsem v Praze. Není to až tak daleko, jinde jezdí lidé za prací ještě dál," dodává.Když Věra Špinarová nekoncertuje, ráda odpočívá doma. "Nejsem žádná zahrádkářka, protože jsem hodně cestovala, a tak jsem měla doma jenom takovou kytičku, které se říká blázen. Ta když se zaleje, zase se vzpamatuje. Teď mám ale dokonce i muškáty a o ty se stará můj přítel Michal. On má kytičky rád, takže mám kytky za okny, což jsem si dřív nedokázala představit. Je to jeho práce a mně se to líbí," říká zpěvačka.I v dnešní době poměrně často koncertuje. "Sice se nevyhýbám halfplaybacku, tedy nahranému hudebnímu doprovodu, ale zpívání s kapelou má daleko větší kouzlo, docela se při tom vyřádím. Jenže vystupování na plesech a společenských akcích je lépe zaplacené a dělají to snad všichni zpěváci. S kapelou se musí člověk uskrovnit, je tam víc lidí, musí se zaplatit aparatura a více peněz za dopravu." Jak ale dodává, raději se uskrovní, protože živý koncert je velký zážitek.Jeden z nich by se měl už v brzké době uskutečnit v pražském Lucerna music baru, kam Věra přijede pokřtít druhé album s výběrem svých největších hitů. "Na koncertech zpívám pořád některé své starší písničky. A jak zjistil Miloš Skalka, který písničky na album vybíral, natočila jsem toho opravdu hodně. Tvrdí, že budu mít Největší hity číslo tři, čtyři, a třeba i šest. Já jsem byla velice pracovitá a myslím, že je pořád z čeho vybírat," podotkla Špinarová.