Chlapi se mi buď líbí, nebo jsou chytří, postěžovala si Věra Špinarová

Zpěvačka prý nedělá rozdíly mezi partnery. Žila se starším, stejně starým i mladším mužem.

"Buď se mi chlapi líbí, nebo jsou chytří, anebo jsou to jenom chlapi. Měla jsem dlouhodobé vztahy, ale většinou stál za to jen ten začátek," prozradila Špinarová.

Zpěvačce nehrozí, že by se s někým seznámila na internetu, protože s ním pořád není velká kamarádka. Nikdy ani o sobě na webu nečte.

"Abych si o sobě někde četla, že jsem kráva, to nemusím, já jsem citlivka. Nikdy jsem žádnej e-mail neviděla. Na to mám syna Adama. Mě to ani neláká," dodala s tím, že internet je podle ní nebezpečná věc.

"Na tom se hrajou ty hry, a kdybych se to naučila, já bych na to čas neměla," řekla Špinarová, která je ale televizní maniak.

"Dívám se na seriály, ale nejsem pořád u televize. Teda když nemám koncert. A těch mám tak deset do měsíce," dodala.

