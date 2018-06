Věra Špinarová je na závist připravená

Se svým specifickým, nezaměnitelným hlasem se Věra Špinarová znovu vrací na výsluní české pop music.

"Samozřejmě se asi dočkám trochy té konkurence a možná i závisti, ale na to člověk musí být připravený. Muziku dělám už pár roků, a tak vím, že některé věci musím brát s rezervou, protože jinak bych se z toho zbláznila. Co se týče nějakých těch bulvárních záležitostí, tak to je mi v podstatě dost jedno. Ale není to jedno mojí mámě, mému synovi a příteli Michalovi," dodává zpěvačka.Na dotaz, kterou z písniček na nově vydávané desce má nejraději, zareagovala Věra Špinarová okamžitě: "Mám ráda všechny stejně. CD jsem připravovala skoro dva roky a myslím si, že kamarádi, jak textaři, tak muzikanti, mi napsali ty písničky na tělo. Název Za vše můžu já je velice příhodný. Asi za to opravdu můžu. Byla bych ráda, kdyby se lidé s těmi písničkami ztotožnili stejně, jako s mými staršími hity."Václav Fischer odpověděl na otázku, proč vehementně podporuje právě Věru Špinarovou: "Já bych neřekl, že Věru podporuji. Spíše bych to formuloval tak, že moje agentura o Věru pečuje, jako je zvykem v západoevropských zemích pečovat o kvalitní umělce, aby se mohli soustředit na to, co nejlépe umí. My se snažíme, abychom tento koncept přenesli do České republiky a aby naše péče o umělce byla skutečně skvělá. Důvod je jasný - já jsem velikým ctitelem kvality a v případě Věry Špinarové jsem již ve svých devatenácti letech odhalil, že jde o nádherný a fantastický hlas. Jsem rád, že dnes můžeme tento hlas prostřednictvím mé agentury zase vrátit tam, kam patří. To znamená na výsluní české pop music."