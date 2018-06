RODINA POD LUPOU: Moji muži byli pro něj hrůza, říká Špinarová o synovi

ČÍM MI LEZE NA NERVY

Věra: Adámek neumí moc pochválit, všechno bere jako samozřejmost. Když zpívám v Lucerně nebo SaSaZu, tak bych byla moc ráda, kdyby řekl: Mami, byla jsi super. Jednou mi to vysvětlil, že jsem vždycky v pohodě, ale člověk to stejně občas potřebuje slyšet.

Adam: My si nelezeme na nervy. Jsme naprosto konsolidovaná rodina.

NA CO MÁME STEJNÝ NÁZOR

Věra: Určitě na rodinu. Oba si přejeme, abychom byli spokojení, šťastní a hlavně zdraví.

Adam: Máme určitě stejný názor na muziku. Líbí se nám stejná hudba, kapely, stejné zpěvačky.

CO ŘÍKÁ NA MŮJ PROTĚJŠEK

Věra: Jeho Jarka je skvělá, jsem ráda, že si ji po patnácti letech vzal a že se pochlapil, když už mám dvanáctiletou vnučku. A co říkal na moje partnery? Vždycky říkal, že je to hrůza. Tedy až na jeho otce Ivoše Pavlíka.

Adam: Jelikož jsem už patnáct let s jednou partnerkou, tak je naprosto spokojená, protože máme se ženou naprosto úžasný vztah.

KDY JSEM SE O NĚJ/O NI NEJVÍC BÁL/A

Věra: Vždycky se o něj bojím, když někam jede, když jede daleko. Pořád mu říkám, ať mi volá a dá vždycky vědět, když dojede.

Adam: To jsem byl mladší. Byla to taková ta éra, kdy nebyla práce a nevěděl jsem, co bude. Nevěděl jsem, jestli bude ještě zpívat. Naštěstí se to ale zvrtlo a zpívá dál.

ČÍM SE NEJVÍC PŘEKVAPUJEME

Věra: Náš Adámek nás nemůže ničím překvapit, on je velký srandista. Má rád kulišárny. Překvapil mě snad jedině svatbou. U něj bych čekala, že se vezmou v soukromí a pak ukáže papír, ale nakonec to byla velká svatba v Beskydech. Rok tím žili.

Adam: My se už nepřekvapujeme, jsme v takovém souznění, že už sám beru kšefty, o kterých vím, že by je chtěla, a obráceně.



RODINA POD LUPOU: Věra Špinarová a její syn Adam Pavlík | foto: Lenka Hatašová, iDNES.cz | make-up: Hanoa Moa/Dermalogica

CO SPOLU PODNIKÁTE NEJČASTĚJI

Věra: Jezdíme v autě a koncertujeme.

Adam: Koncerty. Pořád vystupujeme.

CO JSEM Z NĚJ/NÍ CHTĚL/A MÍT

Věra: Adam vystudoval průmyslovku, když něco rýsoval, nevěřila jsem, že to dělal on, protože třeba jeho písmo je něco, co se absolutně nedá přečíst. I proto jsem ráda, že jsme se setkali profesně. On do osmnácti chodil na klavír a vždycky jsem si říkala, že by bylo fajn se potkat na jednom pódiu. On měl svou kapelu, já sem se k nim později přifařila a dneska je to tak, že se mi stará o celý program, dělá mi manažera a navíc mi sestavil úžasnou kapelu.

Adam: Myslím si, že by byla dobrá politička.

JAKÝ NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK JSEM DOSTAL/A

Věra: Asi vnučku, jsem ráda, že mám Johanku.

Adam: Půjčila mi peníze na auto, to byl krásný dárek.

ČÍM TEĎ NEJVÍC ŽIJEME

Věra: Asi tou prací. Respektive takovým tím kolotočem, kdy koncertuju, zpívám, pak jsem doma a pořád se to nějak točí dokola. Těšila jsem se na svátky, ty už byly, teď se těším na Velikonoce a na teplo. A taky na dovolenou. Rádi bychom k moři s celou rodinou.

Adam: Opět musím říct, že muzikou.