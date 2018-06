Věra Patt chystá CD a kolekci módy

ODPOVĚDI VĚRY PATT ZDE

Stihla jste už zjistit, jaké mínění o vás mají lidé venku?

Pročetla jsem si nějaké noviny. Nebylo jich moc, ale stačilo to. Na to, jaká ve skutečnosti jsem, se o mně nepíše moc hezky. Nejvíc mě překvapil článek od jistého pana Olšara, kterého ani neznám a který o mně mluví jako o prostitutce.Tuším, že to bude švagr, který si vzal sestru mého bývalého manžela. Vůbec mě nezná, za druhé jsme s manželem rozvedení od roku 1990 a já začala hrát jako dýdžejka o tři roky později. Takže to nemůže souhlasit. Budu ho za tyhle pomluvy žalovat prostřednictvím renomovaného právníka. Ať mi to řekne do očí. Já to unesu, on ne.

Co teď budete dělat pro to, abyste národ přesvědčila, že jste jiná?

Nebudu taková jako ve vile. A jaká jsem? Až moc hodná, chápavá a tolerantní. Tolerantnost jsem tam hodně udávala a taky si za ní stála. I když to tam moc nejde. Ve vile člověk zapomíná, ztratí paměť. Já si nepamatovala ani svoje písničky. V okamžiku, kdy se zavřou dveře a jste jako v trezoru, v hlavě se vám vymete. Potkáte lidi, kteří jsou míň nebo víc sympatičtí. Já se třeba nechala trochu zmást Petrem, Reginu jsem měla za špatnou. A to jsem se na ni původně těšila, byly jsme kámošky. Já tam ale poznala dvě Reginy, jednu špatnou a jednu moc dobrou. Mám ji ráda, vůbec všechny je mám ráda, ale to, co jsem si včera o všech přečetla v novinách, souhlasí. Třeba, že Michal vozil slečny do lehkých podniků, jsem si o něm taky myslela. Nebo jsem věděla, že má Emil za sebou nějaký škraloup. Řekl mi, že zná někoho v Havířově, kde jsem dřív bydlela, a já přesně věděla, že ten někdo byl takzvaný čórkař. Ale některá média si hodně připisují a dělají z nás všech kriminálníky.

Co se skrývá za těmi vašimi nevyřešenými věcmi, kvůli kterým jste tolik chtěla z vily?

To fakt nemůžu ventilovat. Jsem hrdá na Nikču, že tady zvládla řešit hodně věcí beze mne. Kdybych to věděla, tak ve vile zůstanu. Zbytek dořeším sama. Jen nevím, jak mě teď budou lidi brát po těch sprostých slovech... Ve vile je ale opravdu depka. Jestli mě bude někdo chtít pomlouvat, ať se tam nechá zavřít aspoň na týden. Pozná to sám. Sprostá slova tam lítala, ale doma takhle nemluvím. Je to trapas a stydím se za to. V životě jsem jich neřekla tolik jako tam za jeden den. Kdo mě zná a ví, jaká jsem, pochopí. Mám už spoustu krásných telefonátů a esemesek.

Ve studiu jste se dcery ptala na Švýcarsko a na to, jestli jste bohaté. O co šlo?

O majetkové vyrovnání s bývalým manželem, které se táhne už dlouho. Chci to vidět na papíře černé na bílém od právníka, tak tam příští týden ještě zajedu. Před osmi lety jsem se totiž vdala za Švýcara, muzikanta. Do svatby bylo všechno v pohodě, ale potom to kikslo. Já se na toho člověka nezlobím, asi poznal, že jsem jiná mentalita, nevím. Ztratily jsme ale s Nikčou celý rok, bylo to pro nás obě tvrdé. Ona tam chodila do školy. Nikdo mi proto nemůže říkat, že jsem ji nechávala pořád doma. Jezdila jsem pracovat, ale jen abychom se měly dobře. Nechtěla jsem, aby zažívala dětství jako já a jedla týden krupici, protože u nás peníze nebyly. Já se o ni vždycky postarám, jsem průbojná. Ani chlapa nepotřebuju. A jestli vydělávám hraním na diskotékách nebo zpíváním s kapelou, tak na tom není nic špatného. V životě jsem nebyla nikde focená nahá, na mě opravdu nikdo nic nevytáhne.

Jak se teď cítíte venku?

Stejně, jako jsem se cítila, než jsem do vily šla. Hlavně mě moc potěšily milé zprávy a telefonáty. Volal mi i člověk, kterého jsem potkala tady v Praze a který mi spadl z nebe, Václav Čičatka. Dostal mě do showbyznysu a dává mi práci. Jezdíme po akcích s Tanjou, Nicol Lenertovou, Gábinou Goldovou i Jakubem Smolíkem. Někdo je občas moderuje, někdo zpívá. Naposledy jsme byly s Tanjou na zimáku, to byl mazec. To jsou lidi, kteří na mě nikdy nezanevřou. Řekl mi, ať se na všechny v té vile vykašlu.

Uděláte to?

Určitě nebudou všichni mými kamarády, jen Monika, Wendy, Saša a Rostík. Toho jsem tam připravovala pro Nikču. (směje se) Vlada taky ráda potkám, i když mi ze začátku řekl, že mě nemusí. Pozvala jsem ho na švýcarské sýrové fondue, protože mu chci poděkovat. Jestli budou chtít přijít všichni, ať přijdou. Klidně i Regina, nic proti ní nemám, ale měla by se chovat k těm ostatním lidem trochu líp. Opravdu ponižuje. Něco strašně špatného prožila a ventiluje to na okolí.

Kdo se vám ve vile ještě nelíbí?

Strategický Martin. Hodně se mi líbí Jindra, na nic si nehraje. Nejdřív na mě koukal divně, podle toho, co o mně vycházelo, si nejspíš myslel, že jsem nějaká hyena. Věnoval mi tričko a budeme spolu dělat zabijačku. S Wendy a Mončou máme domluvený mejdan. Monika mi hodně nahrazovala Nikču. Trochu jsem se v ní i poznávala. U Wendy mám menší otazníček, ale přirostla mi dost k srdci. Vím, že kvůli mně plakala. Říkali mi tam mamino. Už jsem to ani nechtěla, abych nebyla za matku národa. A pak ta sprostá slova... Uvědomovala jsem si, co dělám blbě, jenže pak už se to nedá smazat. Jedno vím už bych do takové soutěže nešla. To je na psychiatra. Ještě týden tam zůstat, stane se ze mě blázen. Věřím, že teď ve vile bouchne někdo další, myslím, že Wendy. Ta je v tomhle hrozně slabá.

