Věra Martinová si jizvy odstranit nedá

Kratší účes jí prý více vyhovuje a lépe se udržuje. Momentálně zvolila i pro sebe netypickou mahagonovou barvu, která se podle ní více hodí k podzimu a zimě. "Na jaře se ale možná vrátím ke své oblíbené světlé barvě, to bude ale jediná změna, o které uvažuji," prohlašuje.

Věra Martinová sice původně uvažovala o tom, že by si nechala odstranit jizvy, které jí zůstaly po těžké autohavárii před šestnácti lety, ale nyní už se s nimi smířila. "Nejsem nijak marnivá, myslím, že už to nechám být a nebudu nijak pokoušet osud. Když na to všechno vzpomenu, můžu být ráda, že jsem vstala hrobníkovi z lopaty."



Proti umělému zkrášlování ale šestačtyřicetiletá Martinová nic nenamítá. "Je to věc názoru, já tu potřebu necítím. Ani si moc nepotrpím na kosmetiku. Vzhledem k tomu, že při vystupování musí herci a zpěváci být pořád nalíčení, tak mě tato skutečnost úplně stačí. Pleť líčidly velmi trpí, a tak se v soukromém životě moc nemaluju a kosmetiku vůbec skoro nepoužívám," svěřila se.



Podle svých slov upřednostňuje jiné hodnoty než krásu. "Vážím si chvil prožitých se svou rodinou. Jsem šťastná, že bydlíme nedaleko Prahy a máme blízko do přírody. Ráda sportuju, jezdím na koni, hraju tenis nebo si třeba zajdu se psy na procházku."