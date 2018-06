Martinová si zahrála na modelku. Poté šaty nadělila dceři v obřím ořechu

"K módě i umění mám poslední dobou nějak velmi blízko. Záleží mi na tom, jak vypadám, snažím se obklopovat příjemnými materiály i barvami. Možná to souvisí i s tím, že jsem se po nějaké době vrátila k malování obrazů. A nejen obrazů. Tuhle jsem sama vymalovala celý byt. Asi nějaká vnitřní potřeba," směje se Věra Martinová.

Věra Martinová na přehlídce kamarádky a návrhářky Zdeny Balajkové

Roli modelky si vyzkoušela v galerii kamarádky Zdeny Balajkové, s níž ji pojí více než desetileté přátelství, na jehož počátku byla překvapivě opět móda. "Kdysi jsem v jednom butiku objevila šaty, které se mi líbily natolik, že jsem se začala pídit po tom, kdo je ušil. Byly samozřejmě od Zdeny, kterou jsem následně vyhledala. Od té doby je Zdeňka moje dobrá přítelkyně a dvorní návrhářka v jednom," líčí zpěvačka.

Když před pár dny dostala Martinová nabídku vyzkoušet si práci modelky, ani chvíli neváhala, přestože do podobného řemesla fušuje vůbec poprvé. "Řekla jsem si, že o nic nejde, tak proč to nezkusit. Navíc jsem na sobě neměla nic, v čem bych se necítila dobře. Bylo mi ctí to pro Zdenu udělat."

Rozdávání módní radosti ale pro Věru Martinovou neskončilo jen v galerii kamarádky. Jelikož její dcera Anežka slavila prvního května narozeniny, rozhodla se realizovat milé překvapení - pořídila jí vysněné koktejlky, které stylově ukryla do vlastnoručně vytvořeného sádrového oříšku.

Věra Martinová s dcerou Anežkou a obrovským ořechem ze sádry, do něhož ukryla šaty.

"Dcery jsou pro nás matky princezny. Anežka není v tomto směru výjimkou. Chtěla jsem jí udělat radost nejen k narozeninám, ale také k maturitě, která se jí blíží. Musím ale říct, že učení je pěkný oříšek i pro mě. Jak si spolu projíždíme maturitní otázky, tak zjišťuju, že je to už opravdu dlouho, co jsem naposledy seděla v lavici," uzavřela se smíchem Věra Martinová.