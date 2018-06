Věra Martinová měla nervy až do natáčení

Plní dojmů a hlavně šťastní. Tak se cítili cestující letu ČSA OK 51 New York - Praha, kteří krátce před půl dvanáctou dopoledne přistáli na letišti v Ruzyni. "Jsem šťastná, že jsem doma," řekla TVD Věra Martinová, zatímco objímala svou dceru a manžela. Zpěvačka cestovala se svou kapelou po USA a byla nedaleko New Yorku, když se dověděla o teroristických útocích. V letadle typu Airbus se podle informací ČSA v pořádku vrátilo asi 150 cestujících (16. září 2001). Plní dojmů a hlavně šťastní. Tak se cítili cestující letu ČSA OK 51 New York - Praha, kteří krátce před půl dvanáctou dopoledne přistáli na letišti v Ruzyni. "Jsem šťastná, že jsem doma," řekla TVD Věra Martinová, zatímco objímala svou dceru a manžela. Zpěvačka cestovala se svou kapelou po USA a byla nedaleko New Yorku, když se dověděla o teroristických útocích. V letadle typu Airbus se podle informací ČSA v pořádku vrátilo asi 150 cestujících (16. září 2001). Obal nového CD Věry Martinové - Slunci je to jedno. Fotografie z alba Slunci je to jedno. Věra Martinová se svou devítiletou dcerkou Anežkou

"Budeme spolu vystupovat v silvestrovském Kufru a trochu jsem trnula, zda to Anežka zvládne. Byl to dost velký záběr, který vlastně s přestávkami trval dva dny. Měla jsem nervy až do natáčení, ale Anežka to nesla statečně. Nakonec se jí to moc líbilo a odnesla si spoustu dojmů," prozradila tiskové agentuře Korzo Věra Martinová.Zpěvačku ale mrzí, že se s ní dcerka nemohla o nové zážitky podělit. Všechno si prý vynahradí po skončení podzimního turné se Schovankami."To je daň za slávu. Daly jsme si jen pusu a rovnou ze studia jsem musela odjet na koncert. Anežka je ale už na podobné situace zvyklá. Teď si konečně udělám trochu volna a všechno jí vynahradím," těší se Martinová.Zpěvačka se přiznala, že se opět po letech hodlá věnovat také své tajné vášni. Volný čas si rozdělí mezi manžela Jardu, dceru a paletu. "Mám rozmalováno několik obrazů. Teď snad budu konečně zase malovat a budu mít čas obrazy dokončit. Chtěla bych začít pracovat i na nových plátnech. Zatím ale nemám dostatečně ujasněný námět. Už se ale těším, až se konečně postavím před stojan," svěřila se Věra Korzu.Martinová nesnáší podzim. Pochmurné počasí nesvědčí její duši a smutek zahání prací. "Jediné, co je na podzim hezké, jsou barvy a pestrá příroda. Já to ale všechno vnímám jako umírání. Občas mě zasáhne hluboká podzimní deprese. Nemůžu ovšem zalézt jen tak do kouta. Začnu třeba uklízet barák, nebo prchnu do studia. Tam je to úplně nejlepší, protože při muzice a maximálním soustředění člověk na všechno zapomene," usmála se zpívající hvězda country s kytarou.