Oblečení po dceři nedědím, raději jdeme do sekáče, přiznala Martinová

Funguje u vás vztah matka dcera nebo se to překlopilo spíše k přátelství?

Myslím, že funguje obojí. Vždycky budeme matka s dcerou a já v ní svým způsobem budu pořád vidět tu svoji malou holčičku. Ale zároveň se s ní myslím dokážu vcítit do jejích problémů a radostí a stát se její vrstevnicí.

Pohádaly jste se někdy?

My nejsme moc hádavé. Ani jedna nemáme rády, když se konflikty řeší hádkou. Což není možná tak úplně pozitivem. Pro někoho je hádka ventilem. Jako na papiňáku to všechno vyletí ven, pak se to postupně utiší a je nějakou dobu klid. My jsme obě dvě hodně citlivé, tak víme, že tudy cesta nevede.

Věra Martinová s dcerou Anežkou

Jsou tedy situace, kdy diskutujete o důležitých věcech?

Ano, my musíme diskutovat a snažit se trpělivě vysvětlit situaci nebo názor. Anežka je samozřejmě dospělá žena a v mnoha ohledech je daleko moudřejší než já. I s ohledem na to, že jako bakalářka psychologie si umí s vypjatými situacemi poradit s větším nadhledem.

A shodnete se v něčem?

Myslím si, že se shodneme v mnoha ohledech.

Obě dvě máte velmi štíhlou postavu. Půjčujete si někdy oblečení?

Tak to už nějakou dobu neplatí. Já už jsem prostorově výraznější. Chodíme moc rády do sekáče. Pro nás je to vlastně takové malé rýžování zlata. Když se pak mezi hromadou písku objeví nějaká zlatinka, máme z toho přímo objevitelskou radost. S přibývajícími lety s ní nějak ve váhové kategorii nedokážu držet krok. Anežka je lektorkou power jógy, běhá. No, až je mi stydno. Měla jsem ráda tenis, ale ten už kvůli problémům s klouby moc nemůžu. Nějak jsem zlenivěla a jsem ráda, když se dostanu na kolo a na procházky. Ale to mě zas nebaví chodit jen tak. Moc ráda mám třeba chození po horách, kde mi jsou odměnou krásné výhledy. Miluji Malou Fatru. Tam jsem vysloveně šťastná. Prostě jsem Vodnář, vzdušné znamení a potřebuju létat.

Věra Martinová

Mluvíte dceři do výběru partnera?

To víte, že to spolu probíráme. Ale rozhodně bych ji do nikoho nenutila, ani jí nikoho nezakazovala. Jednak podle sebe vím, že je to zbytečné a pak, ona s ním bude žít, sama nejlíp ví, jaký typ mužů jí vyhovuje. Zatím hodlá dál studovat, má sympatického partnera, který je na tom podobně, je šťastná a to je hlavní.

Jsou chvíle, kdy se o Anežku ještě bojíte, nebo jste naopak ráda, že někoho má po svém boku a on na ni dá pozor?

Nebojím se o ni v tom smyslu, že by snad mohla udělat nějaký malér, že by nebyla schopná se o sebe v životě postarat a podobně. Bojím se oni jako každý rodič, když někam jede nebo letí, zkrátka bojím se, aby se jí něco nestalo. Ale opět, nebudu jí říkat, nejezdi, nelítej, protože to by bylo moje sobectví v tom smyslu, že se prostě nechci bát. Vím, že snad nesmyslně neriskuje a že je natolik zodpovědná a dá mi vědět, že dojela a doletěla. To mi musí stačit. Ať cestuje a poznává a občas se třeba trošku spálí, hlavně když bude žít spokojeně a naplno.

Jde Anežka ve vašich šlépějích?

Zatím ne a je to dobře. Muziku má jen pro radost, doprovodí se na kytaru a má ji jako relax. Nejhorší je, když rodiče nutí děti, aby jim plnili jejich sny. Ať má své sny a jde za nimi svojí cestou. Pokud bude chtít a bude to v mé moci, samozřejmě jsem po ruce s nějakou zkušeností a radou. Ale jemně. Letos dokončila bakalářské studium psychologie a teď pokračuje v magisterském studiu tohoto oboru v Olomouci. Při tom si chce ještě udělat dálkově arteterapii v Českých Budějovicích. Kromě toho o víkendech vede v Dobřichovicích lekce powerjógy. No, trošku si možná naložila, ale věřím, že to zvládne. A když ne, tak se z toho nestřílí.

Dceři je dvaadvacet let, dokázala byste si představit, že z vás udělá babičku?

No, bylo by to překvapení, ani jedna s tím zatím nepočítáme.

Jaké jsou vaše pracovní vyhlídky. Co aktuálně připravujete?

Přes léto jsem pracovala na trojcédéčku, které mi právě teď vydává Supraphon. Jmenuje se Zlatá kolekce s podtitulem Jako dřív a tento týden máme slavnostní křest. Je tam přes 60 písní napříč třiceti lety mé kariéry, které bylo potřeba vybrat a sestavit a kromě toho dvě novinky které jsme nazkoušeli a natočili s mojí současnou kapelou. Mimo to jsme odehráli přes dvě desítky koncertů. Těším se, že si teď trochu odpočinu a pak začneme pracovat na novém řadovém CD.

Jezdíte vystupovat po celé republice, kde je vám publikum a místo srdci nejbližší?

To se nedá říct. Ani by to nabylo diplomatické. Jsem ráda, že můžu hrát, že je o mne zájem. A jaký si to uděláme, takový to máme. Jen to možná dá někde trošičku víc práce.

Jsou pro vás nějaká přání vysloveně tabu nebo jste naopak žena, která nemá zábrany?

Určitě nejsem žádná Bondová. Mám nějaká přání, ale velmi skrytá. Třeba seskok padákem. Ale adrenalin v krvi cítím, už když na to pomyslím a tahle dávka mi zatím stačí.