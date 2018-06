LÁSKA POD LUPOU: Důchod a pejsci, plánuje Věra Martinová s manželem

0:07 , aktualizováno 0:07

Zpěvačka Věra Martinová je šťastně vdaná už dvacet let. S Jaroslavem Petráskem, který je o devět let starší a s nímž má dceru Anežku, si rozumí i díky hudbě. V Lásce pod lupou vyzradili plány na dalších deset let.