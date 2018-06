Věra Chytilová: Znělka je naprosto příšerná

Setká se režisérka Chytilová s výtvarníkem Najbrtem ze skupiny Tros Sketos a povídá: Tak jsem viděla tu vaši znělku! Je naprosto příšerná! To jste pěkně vykradli Polívku!“ Napadený se brání: „My čerpáme pouze ze sebe!“ A paní režisérka na to: „Tak to už musíte být pěkně unavený!“