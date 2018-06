Psychika léčí, musí to brát prozaicky, doporučuje Gottovi Čáslavská

Věra Čáslavská, která trpí rakovinou slinivky břišní, Karlu Gottovi doporučuje hlavně klidnou mysl.

„Přeji mu, aby nebyl ve stresu sám ze sebe a bral to zcela prozaicky. Existuje skutečnost, a to platí pro mě či Martu Kubišovou, že se projevuje opotřebování materiálu. Ohlásil se věk, máme za sebou stresy a dramata dlouhého života, bylo by divné, kdyby nás nic nepostihlo. Můžeme se ale opřít o zkušenosti, jak jsme se vypořádali s nepřízní osudu ve svém dosavadním životě,“ říká Čáslavská.

Podívejte se, jaký recept na boj s nemocí má slavná gymnastka:

„Je důležité být v dobrém psychickém rozpoložení, protože psychika léčí. Moje vyhlídky také nebyly optimistické, ale rozhodla jsem se to nezabalit,“ dodává.

Gottovi drží palce i jeho mladší kolegyně. „Vzkázala bych mu něco z té naší písničky, kterou spolu máme - Dál za obzor. Aby viděl, že za tím obzorem vyjde slunce. Dobře to dopadne, já tomu věřím, protože má před sebou ještě hodně práce,“ vzkázala zpěvačka Olga Lounová, s níž Karel Gott natočil duet.

Olga Lounová a Karel Gott Karel Gott a Monika Absolonová

„Drahý Kájo, nebe se otevřelo a slunce mého života se objevilo. To vám říkám při každém našem setkání. A je to pravda. Vy v sobě to slunce máte a určitě i to vám pomůže se uzdravit! Posílám spousty energie, abyste zvládl léčbu jako vždy všechno a těším se na setkání!“ napsala Monika Absolonová.

Přes iDNES.cz poslali vzkaz i bratři Neckářové. „Milý Kájo, moc na tebe myslíme a přejeme ti brzké uzdravení. Naše maminka předpověděla, že budeš velká hvězda, co bude dlouho žít. Proto věříme, že to brzy rozbalíš na plné pecky, tak jak to umíš jenom ty. Máme tě moc rádi.“

Karel Gott a Václav Neckář Helena Vondráčková a Karel Gott

Podobný vzkaz zaslaly i zpěvačky Helena Vondráčková a Ilona Csáková. „Moc na tebe myslím a věřím, že budeš mít hodně síly bojovat a že vše se v dobré obrátí. Ze srdce Helena Vondráčková.“



„Z celého srdce si přeji, ať máš hodně síly a brzy se uzdravíš. Co nejdřív se vrať mezi nás na pódia v plné síle a dělej nám radost svým zpěvem. Hodně síly přeji i Ivance a celé rodině,“ vzkazuje Ilona Csáková.



Ilona Csáková a Karel Gott Hana Zagorová s manželem a Karlem Gottem

K boji proti nemoci vyzývá Karla Gotta jeho kolegyně Hana Zagorová. „Milý Karle! Jak říká Jiří Bartoška: Je to jenom nemoc. Takže do boje!“ vzkázala zpěvákovi Hana Zagorová a připomněla, že herec Jiří Bartoška zdolal letos stejný typ rakoviny. Herec podstoupil chemoterapii a ozařování. Nádor zmizel a Bartoška se vrátil k práci a dokonce ke svým oblíbeným cigaretám (více čtěte zde).

Nemocí trpěl Grossman i Dřízhalová

Non-Hodgkinův lymfom se daří vyléčit u 70 až 80 % nemocných (více o nemoci čtěte zde). Kromě Bartošky tuto nemoc porazili třeba zpěvačka Tena Elefteriadu, legendární hokejista Mario Lemieux nebo australská zpěvačka Delta Goodremová.

Boj s lymfomem naopak prohrál v pouhých třiceti letech herec a zpěvák Jiří Grossman, který trpěl touto rakovinou na začátku 70. let, kdy nebyla medicína v léčbě nádorových onemocnění tak daleko jako dnes.

Jiří Bartoška Jiří Grossmann Zuzana Dřízhalová

Lymfomu podlehla v roce 2011 ve věku 36 let také herečka Zuzana Dřízhalová, která s rakovinou bojovala několik let a spoluzakládala občanské sdružení Lymfom Help, které si dává za úkol pomáhat pacientům, vytvářet pro ně motivační programy, organizovat vzájemná setkání a informovat veřejnost.