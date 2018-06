Vepřové koleno v kavárně? Ano!

Představte si, že existuje kavárna, kam lidi chodí na výtečná vepřová kolena. Stojí v obci Spytihněv, na půli cesty mezi Uherským Hradištěm a Zlínem.

Že si nějaká trochu lepší hospoda nechává říkat kavárna, to není v zdejším kraji tak výjimečné. Ale kuriózní kombinace kavárny se zabijačkou už ano.

Kdo přijíždí do Spytihněvi po silnici číslo 55 (nezaměňovat s mezinárodní E 55), nemůže přehlédnout velké reklamní tabule: "Grilovaná Kolena". Ve vlastním zájmu by měl překonat nedůvěru ke kavárenským kolenům a na křižovatce odbočit přímo k podniku, jak ho nápis vybízí.

Kavárna U přívozu sídlí ve velmi fádním přízemním baráku, který vypadá jako bývalý kulturní dům. Před vchodem panuje pořádek - túje rostou vyrovnané do zákrytu, zábradlí, lavička i pouliční lampy jsou natřeny jednotnou červeno-žlutou kombinací. Připomíná to vchod do zotavovny ROH "Energetik" nebo něco takového.

Vevnitř je čisto a uklizeno, na zemi koberec. Sám o sobě ne zrovna útulný lokál zušlechťují záclonky na oknech, dřevěný podhled pod stropem, šňůry s napíchnutým sušeným ovocem nebo úctyhodná sbírka lahviček od jägermeistra.

Naopak sem zcela nepatří videohry - ano, při bližším pohledu zjistíte, že tu nemají tradiční hrací automaty, ale videofotbal, kde padají góly, ale nedají se vyhrát peníze. Hodí se, pokud chcete odložit zlobivé děti.

To hlavní přichází až při pohledu na jídelní lístek - grilované koleno! Něco takového se jen tak nevidí: skvěle propečené, křupavá kůrčička, spousta libového masa, křen a hořčice. Když vám to přinesou, vytáhnete vlaječku, na které je napsaná váha vaší porce, zakrojíte první sousto, zakousnete čerstvého chleba, a dokud nedojíte, nechybí vám vůbec nic.

Není divu, že kolena jdou na dračku, a to i "přes ulici", zabalená v mikrotenovém sáčku a igelitové tašce. "Pokud si koleno berete s sebou, balné (termosáček + taška) 5 Kč", stojí na jídelníčku. (Kilové koleno vyjde na zhruba 160 korun.)

Protože takový kus masa není jednoduché udělat akorát, stane se, že zrovna žádné koleno není hotové; v tom případě musíte chvíli počkat. Třeba ve dvě hodiny číšník hlásil, že má poslední a další bude až ve tři.

Z toho, co zbude z kolen, se těší místní psi.

I jinak mají gastronomické služby u Přívozu pozoruhodnou úroveň. Tak třeba první limonádou v obci je podle nápojového lístku "točená kofola" za šest korun. Za kávu by se nemuseli stydět ani v opravdové kavárně - preso s čokoládičkou, vídeň s evidentně poctivě našlehanou, nikoli nasprejovanou šlehačkou...

Že to tu není žádná šmíra, naznačuje i důsledné rozlišování mezi "whisky" (skotská) a "whiskey" (irská). Pro Pražáky mají exotickou Radhošťskou hořkou. Pivo Regent (samo o sobě kvalitní) není špatné, ale mohlo by být o chlup studenější. Škoda.

Zpět k jídlu - jako polévku doporučujeme hovězí vývar se špekovým knedlíkem, ale i "tříchlapová ostrá" vypadá slibně. Z hlavních jídel není marný vepřový řízek Bohuš (s oním jägermeistrem, proto ty lahvičky!) nebo smažený sýr Jaryn. Perfektní je selský salát s vejcem a špekem (mísa za 65 korun).

Ale nezapomeňte na koleno - maso jde skvěle od kosti. Zdejší prasata opravdu nepadla nadarmo.

Kdo chce mít na oběd nějakou památku, nemusí tahat domů kolenní čéšku, protože tu rovnou prodávají apartní čepičky s nápisem "Grilovaná Kolena". Jedna za 160 korun.

KAVÁRNA U PŘÍVOZU, Spytihněv, okr. Zlín

Otevřeno pondělí - čtvrtek 11,30-23 hod., pátek 11,30-24 hod., sobota 14-24 hod., neděle 14-22 hod. (Kuchyně zavírá vždy v 22 hod.)

Deset stolů, asi 50 míst včetně čtyř stoliček-"hříbků" u "baru".

Regent 10° ** 9,50 Kč

Regent 12° *** 13 Kč

Regent 12° "Black" *** 13 Kč

Kvalita obsluhy ****

Celkový dojem ****