Klíma slavným: Věnujte penzi nejchudším seniorům. Gott a Menzel kývli

Josef Klíma letos oslavil 62. narozeniny, a oficiálně se tak zařadil k lidem, kteří již mají právo pobírat starobní důchod. Jelikož ale stále pracuje, rozhodl se pomoci "kolegům", kteří takové štěstí nemají.

"Rozhodl jsem se podpořit komunitu, na kterou všichni kašlou. Dělá se spousta věcí pro bezdomovce i pro invalidy, ale pro normální důchodce, z nichž někteří opravdu žijí za tři tisíce měsíčně, nikdo nic nedělá. Chci to změnit," přiznal na kameru iDNES.cz Josef Klíma.

"Jsem aktivní důchodce, důchod ještě nepotřebuji, proto ten svůj chci věnovat deseti nejchudším důchodcům u nás. A samozřejmě vyzývám další aktivní důchodce, jako je třeba Karel Gott, aby učinili totéž."

Klíma, jak je jeho zvykem, nezůstal jen u slov a začal pátrat, kdo v Česku pobírá nejnižší důchod. Během pátrací akce na Správě sociálního zabezpečení ale narazil na několik překážek. Jednak je tu zákon na ochranu osobních údajů a pak není jednoduché přesně zjistit, kdo je reálně nejchudší senior.

"Nějaký důchodce sice může mít tři tisíce důchod, ale zároveň může mít restituovaný činžák na Vinohradech. Nebo to může být bývalý politický vězeň, kterého zase odškodňuje stát. Teď jsme ve stadiu, že jednak hledáme donátory a jednak se snažím zjistit, ze které skupiny seniorů vybrat ty potřebné," objasnil činorodý publicista Josef Klíma.

Redakce iDNES.cz oslovila i řadu dalších slavných seniorů, mezi které se už řadí Helena Vondráčková, Jiřina Bohdalová, Jiří Menzel či Karel Gott. Na Klímův projekt zatím nereagovali všichni, kývl na něj nepřekonatelný zlatý slavík.

"Důchodci budou podporovat důchodce? Na jedné straně je to smutné, na druhé úsměvné, ale jako dobrý hudební odborář jsem připraven pomoci těm, kteří nemají to štěstí jako my. Ano, určitě do toho jdu," uvedl Karel Gott na kameru iDNES.cz.

Speciál o důchodovém spoření Pokud potřebujete informace a rady o důchodovém spoření, najdete je na portálu FINmarket.cz

Ozval se však už také Jiří Menzel. "Co pro to mám udělat?" zjišťoval v redakci oscarový režisér.

A na kolik by si deset nejchudších důchodců mohlo z Klímova platu přijít? "To ještě přesně nevím. Byl jsem se sice zeptat, ale zjistil jsem, že mi tam chybí nějaká léta. Ale počítám, že můj důchod nebude větší, než jsou běžné důchody, tedy mezi deseti a dvanácti tisíci měsíčně," dodal publicista a tvář pořadu Na vlastní oči, který projekt iniciuje i přes Nadaci Nova.