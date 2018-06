Vendulu Svobodovou stíhají vlastní nahé fotografie

Pravost fotografie potvrdila sama Svobodová. "Odmítám, že by šlo o fotomontáž nebo bylo s fotkou nějak manipulováno. Je pravá a fotil ji Karel. Patřila do naší soukromé sbírky a vám ji mohl předat jedině syn Karla Petr Svoboda. Děkuju mu za to. Díky němu zná moje prsa celá republika!" řekla Vendula Svobodová Nedělnímu Aha!, který fotografii uveřejnil.

Ředitelka Kapky naděje se v rozhovoru bránila: "Proč mi to Petr Svoboda dělá? Mám za sebou opravdu těžký život. Karlovi jsem splnila všechno, co jsem mu na očích viděla. Byla jsem mu opravdu dobrou ženou," uvedla Svobodová a na adresu Petra Svobody podotkla: "Když už vydává prohlášení, kterým prý chrání památku svého otce, měl by si uvědomit, že nosím v náručí Kubíka, který je synem Karla, stejně jako on. Místo toho do médií posílá moje a Karlovy soukromé fotky."