Vendulu Auš Svobodovou prý opustil manžel, bydlí v hotelu

Deník přinesl zprávu o tom, že třiatřicetiletý Patrik Auš žije už několik týdnů v hotelu a se svou o šest let starší manželkou netrávil ani Vánoce.

O víkendu si přijel promluvit se svou ženou do společného domu v Říčanech. Jejich rozhovor skončil objetím, ale Svobodová zůstala doma sama, zatímco Auš odjel znovu do hotelu.

"Nezlobte se, já se k soukromým věcem vůbec nebudu vyjadřovat. Co píše nějaký bulvár, mě vůbec nezajímá," řekla Revue iDNES.cz Svobodová.

Vendula Svobodová, Jakub Svoboda a Patrik Auš - Slavnostní večeře pro Kapku naděje

Vendula Svobodová si Patrika Auše vzala v roce 2009. Její syn Jakub, kterého má s Karlem Svobodou, prý s novým otcem výborně vycházel a začal mu říkat tati.

"Já byla sama s malým dítětem a měla jsem obrovské štěstí, že jsem potkala člověka, který mého syna miluje. To se spoustě žen nikdy nepodaří. Já chci, aby Kuba poznal model rodiny tak, jak má být. To, že jsem potkala Patrika, který mi v tom pomáhá, beru jako obrovský dar," řekla Svobodová loni v dubnu v rozhovoru pro Magazín DNES s tím, že by si s Patrikem Aušem přála mít další dítě.