Vendulka utěšitelka se svlékne pro Playboy

Pro Playboy pózovala poprvé před dvěma lety, kdy byla dívkou měsíce uvnitř časopisu. Na focení se teď pečlivě připraví a ještě pečlivěji si vybere fotografa, který ji na její první titul věhlasného časopisu zvěční. To je prý mnohem důležitější než honorář. "Finance řeším až na posledním místě, důležitější je fotograf. Kdyby žil Helmut Newton, byl by to on. Člověk musí umět fotit tělo, já mám navíc svoji představu, chci ho fotit z jiného pohledu než se obvykle fotí," říká herečka.

Kdy k focení dojde, ještě neví. Prozatím se stala kmotrou květnového čísla Playboye, jehož tváří je bývalá novinářka a modelka Petra Mojtová. Pokřtila ho v pražské Solidní nejistotě, kde kromě diskotékové hudby zazněly muzikálové písně v podání Janka Ledeckého, Elin Špidlové a Lucie Šoralové.

Nejsem maniak

Jeníčková žije a pracuje v Los Angeles, ale momentálně točí v Česku pokračování úspěšného filmu Sněženky a machři s názvem Sněženky a machři po 25 letech. Myslela si, že bude v tuto chvíli už dávno doma, natáčení se ovšem poněkud protáhlo. "Měli jsme točit do 7. dubna, ale jsme v polovině filmu. Po kreativní stránce je to fantastické, organizačně to ale silně vázne," říká herečka, která září v reklamě na přípravek na hubnutí, ale pro ni samotnou je důležitější posilovna a bazén se slanou vodou.

S cvičením to nepřehání. "Jdu si zacvičit, když to cítím, navíc to dělá endorfiny v mozku. Necvičím rozhodně denně a ani nemám šílený rozvrh, nejsem maniak. Vedle pohybu je samozřejmě důležité, aby člověk nejedl úplné nesmysly," uzavírá.

Co by měla Eva Jeníčková v Playboyi odhalit? celkem hlasů: 1033