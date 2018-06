Vendula Svobodová zúročí těžké rány osudu ve vlastní talk show

Vendula Auš Svobodová se k nové práci postavila zodpovědně. Trénuje práci s televizními kamerami, navštěvuje hlasovou poradkyni a vymýšlí témata, jimiž by mohla oslovit dívky lačné po emotivních příbězích.

Pojetí pořadu by mělo vycházet i z prožitků a zážitků, kterými si vdova po hudebním skladateli Karlu Svobodovi prošla. Jak sama připouští, v minulosti se s ní v mnoha ohledech osud příliš nemazlil.

"Jsem ráda, že budu mít prostor pro svoje myšlenky a názory. Bude mi 39 let, ale tím, co jsem si odžila a přežila, si někdy připadám tak na šedesát. Věřím, že moje zkušenosti budou zajímavé i pro diváka, že je bude vnímat. Chtěla bych, aby pořad byl příjemný, ne agresivní ani bulvární, mělo by to být milé povídání," věří.

Kromě příprav na první vysílání zaměstnává Vendulu Auš Svobodovou i organizace koncertu Kapky naděje, který již 5. února propojí těžké příběhy malých pacientů s hvězdami showbyznysu.

"Letos máme novou koncepci, představíme děti, které zvítězily nad leukémií a které měly sen se setkat s některou ze známých osobností. V programu tak vystoupí Helena Vondráčková, Michal David nebo Richard Müller, který se na českých obrazovkách už dlouho neobjevil," prozrazuje prezidentka nadačního fondu, která slibuje, že téma charita bude součástí i jejího připravovaného pořadu.