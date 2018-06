Vždycky chceme spíš hajzla, říká o mužích nezadaná Vendula Svobodová

Poslední vztah Venduly Svobodové s Vladimírem Wassem trval půl roku. Ukončili ho jako přátelé. Jejich láska prý přišla příliš brzy.

"Došlo mi, že ještě zřejmě nejsem připravená na nový vztah. Asi jsem chtěla přeskočit jedno políčko šachovnice, ale ono to prostě nejde. Tak teď jsem sama sobě dala mat," uvedla v červnu Svobodová. Nyní podrobně odkrývá, v čem byl zásadní problém. "Nebylo to jednoduché, přemýšlela jsme hodně o něm i o Jakubovi (syn Venduly Svobodové - pozn. red.) a dospěla jsem k názoru, že je lepší tyhle věci udělat zavčasu než pozdě," řekla Vendula otevřeně pro iDNES.cz.

Kdy je člověk na lásku připraven ale říct neumí. "To člověk nikdy neví. Nevíme, co nás v té dané životní situaci potká. Přesně to zaznělo ve filmu Forrest Gump: 'Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš'. Já nevím, do čeho si teď kousnu. A myslím si, že to skutečně může přijít kdykoliv. Vidím to u svých známých, kterým je šedesát a přes balkon si posílají kouřový signál. Zbláznit se lze v jakémkoliv věku. Já jsem ztřeštěný a spontánní člověk."

OSUDOVÍ MUŽI VENDULY SVOBODOVÉ - Vladimír Waas, Patrik Auš a Karel Svoboda

S přibývajícím věkem ale Svobodová připouští, že na vztahy už nahlíží zcela jinak. Především proto, že ji už netrápí tak silné pocity samoty jako ty, které se dostavily po smrti jejího prvního muže, skladatele Karla Svobody.

"Vzpamatování mi trvalo vždycky dlouho. Jen se mi stávalo, že jsem neuměla být sama. V druhém manželství s Patrikem (Patrik Auš - pozn. red.) se určitě hloubka mé zamilovanosti rovnala mé zoufalosti. Je to složité. Musí to tam zajiskřit a sepnout. Jen mám pocit, že ženská chce vždycky trochu hajzla," uzavírá prezidentka nadačního fondu Kapka naděje.