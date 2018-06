Vendula Svobodová vydraží svého Jakuba

Fotku malého Jakuba Svobody pořídila jeho máma Vendula na nedávné dovolené v Řecku. "Fotila jsem to na úplně obyčejný foťák a vyšla z toho takhle hezká fotka, tak jsem ji nechala zvětšit a upravit do obrazu. Jakub tu má dlouhý vlasy, tak vypadá spíš jako holka. Je to takový můj metrosexuál," smála se.

Fotografií se pochlubila při zahájení projektu Naděje 24. Přesně čtyřiadvacet známých osobností, mimo jiné Karel Roden, Dan Bárta, Jiří Menzel nebo Jan Saudek mělo čtyřiadvacet hodin na pořízení originální fotografie na téma "naděje".

Vendula Svobodová jako prezidentka nadace Kapka naděje, které připadne výtěžek z dražby těchto snímků, nezůstala pozadu a také přispěla vlastním výtvorem. Syn Jakub je podle Svobodové pochopitelně její největší nadějí, tak neměla s výběrem tématu problém.

Své dílo poprvé představila v Karlových Varech, kam se stále vrací ve vzpomínkách. "Přijela jsem jen na tuhle akci, ne na festival. Mám na něj sice krásné vzpomínky, kdy jsme sem každý rok jezdili s Karlem, protože jsem tu mívala akce Kapky a vždy jsme si to skvěle užili - samotnou mě to sem ale už neláká," vysvětlila iDNES.cz.