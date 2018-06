Vendula Svobodová: Lidem asi vadí, že se před nimi nehroutím

„Dnes by jí bylo devatenáct. To už by asi měla prvního kluka, nebo třeba druhého, bavily bychom se o tom jako dvě ženský. Snažím se na to nemyslet a zavírám si to. Dívám se na to, jako bych to měla na dlani,“ říká Svobodová o zesnulé dceři Kláře.

Smrt dcery nikdy nepřebolí. Svobodová ale trpí skrytě a to je podle ní i věc, která na ní lidem vadí. „Možná jim vadí, že se před nimi nehroutím. Říkají si asi, že mě to nebolí, že mi sice všichni umřeli, ale já jsem vysmátá. Nevidí mě, když jsem sama a svůj smutek si dovolím. Smutek je strašně intimní věc,“ říká Svobodová.

Se smrtí dcery se nesmíří nikdy. Po patnácti letech ji ale vnímá trochu jinak. „Během doby jsem pochopila, že to, co mě na tom strašně bolí, je moje sobectví. To, jak mi Klára chybí, nebo že se mi stýská, to všechno je moje potřeba ji mít. Zní to strašně tvrdě, ale dneska už to vím. Ona se má někde dobře, to já jsem ta, kterou to tady bolí.“