Vendula Svobodová se tajně vdala, opět bez maminky

"Jsme spolu dva roky a rozumíme si. Svatba byla logickým krokem," vysvětlila v časopisu Story.

Obřad utajila maximálně, dokonce i před vlastní rodinou. Syn Jakub ale na něm nechyběl.

"Hrozně to slíznu od své maminky. Vždyť je to už moje druhá svatba, o které jsem jí neřekla. Ale to, že jsem nikomu neřekla, že se vdávám, je jedna z největších věcí, které jsem v životě dokázala," připouští nevěsta, které šla za svědkyni kamarádka Simona Lewandowska.

Patrik Auš a Jakub Svoboda

S oblečením si novomanželé hlavu příliš nelámali. Jelikož obřad proběhl venku, a navíc na terénu, který není úplně rovný, volili slavnostní róbu s rozmyslem. Svobodovou sice ozdobily krásné bílé šaty s květinovými vzory, ale lodičky si odpustila. Auš zase zvolil džíny, košili a tmavé sako.

Hned druhý den po obřadu se pár vypravil na svatební cestu do Vídně. Tím ale oslavy podle Story neskončí. Na 29. září pozvali dvě stě hostů na velkou svatební party na pražský botel Admirál. Večírek je zároveň spojen s oslavou 9. narozenin nadačního fondu Kapka naděje.

Do svazku manželského vstoupila Vendula Svobodová necelé tři roky po tragické smrti svého manžela, skladatele Karla Svobody, který se tehdy zastřelil v jejich jevanské vile.