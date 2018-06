Muže si nevybírám, vždy se to nějak stane, přiznala Vendula Svobodová

„I když mi to do budoucna může určitě ublížit v práci, na druhou stranu mi to zase pomůže v životě. Protože já ten život žiju jinak. Jsem šťastná. Myslím, že už si to nenechám některými věcmi zkazit, nebo zasahovat si do věcí,“ prohlásila Vendula Svobodová.

S přítelem se znali už dlouho. Pizinger dobře věděl, že o Vendule často píšou média a bere to naprosto v pohodě.

„Myslím si, že je silný člověk. Ale média nikterak nevyhledává, ani nemá důvod. Vedle mě se v minulosti objevili partneři, kterým to třeba vyhovovalo, ale on mezi ně nepatří,“ řekla Svbodová.

Vdova po skladateli Karlu Svobodovi má devítiletého syna Jakuba. Přiznala, že partnery si prý nevybírala s ohledem na syna.

„Nikdy jsem si nikoho nevybírala. Vždycky se mi to nějak zamotalo, přinesl mi to život, nebo se něco takového stalo. Abych já si řekla, že tento muž se mi líbí, nebo byl by to dobrý otec pro mé dítě, tak jsem nikdy v životě nepřemýšlela,“ přiznala.

Zprávy o tom, že se s přítelem zasnoubila, nechce Svobodová komentovat, přestože to v novinách udělali někteří její známí.

„Komické je v životě ledacos. Je to fajn. Myslím, že to Jirka Pomeje nemyslel vůbec zle. Je člověk s velkým srdcem a možná to ani neřekl a jen to napsali,“ dodala.