Vendula Svobodová: noční incident s policisty

Když se kolem desáté vrátila ke svému autu, hned od ní vyinkasovali pět set korun. "Neparkovala jsem špatně ani jsem neudělala žádný jiný vážný přestupek, prostě jsem jenom na parkovací kartičku, kterou jsem dostala od majitelky restaurace, u které jsem stála, zapomněla vyplnit datum a čas. Neukecala jsem to, stálo mě to pět set. Byla to ale moje chyba," líčí Svobodová.

Zároveň trpce konstatuje, že má smůlu a magnet na průšvihy snad nosí na zádech. Nikdo jiný totiž ten večer s policisty problém neměl, navíc u incidentu byli rázem tři pohotoví fotografové. "Lidi si už musí myslet, že to dělám schválně, ale fakt ne. Mám prostě jenom smůlu."

Svobodová si ale náladu zkazit nenechala, přednější pro ni byly zážitky z oslavy narozenin Gábiny Partyšové, kterou si užila po boku svého partnera Patrika Auše.