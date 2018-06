Vendula Svobodová: Nejhorší vzpomínky mám za sebou

"Ty nejhorší vzpomínky mám za sebou. Už před čtrnácti dny jsem přesně v tomto divadle přebírala za svého muže cenu za nejprodávanější DVD, které jsme společně produkovali. A víte co, kdyby to člověk bral tak citlivě, tak by se ani nemohl pohybovat po ulici," vysvětluje.

Na premiéru dokonce vyrazila se svým novým přítelem Patrikem Aušem i jeho maminkou Svatoslavou, s níž si prý skvěle rozumí, a klidně bez jakýchkoliv okolků a skrývání pózovali fotografům. Po loňském mediálním šílenství, které kolem ní po smrti manžela vypuklo, se není čemu divit, že se podobným akcím snaží předejít. "Ve své podstatě nemohu utajit nového partnera, jelikož u nás v ulici neustále hlídkují paparazzi − já prostě už neutajím nic," krčí rameny.



Vendula hlavně doufá, že ty nejhorší jobovky − ať životní, tak mediální (včetně knihy o jejím manželství s Karlem) − má snad už za sebou a může se zase plně soustředit na práci ve své nadaci Kapka naděje. "V dubnu budeme mít tiskovou konferenci v nemocnici v Motole, kde se sponzory a umělci předáme operační mikroskop na operace dětských mozků. Pět milionů, které přístroj stojí, jsme vybrali loni v prosinci," uzavírá.

A kdo jí kromě nové lásky dělá v životě největší radost? "Samozřejmě syn Jakub," dodává na závěr.