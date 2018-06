VIDEO: Jsem šťastná a zamilovaná, přiznala Vendula Svobodová

"Tento rok se na Vánoce moc těším. Poslední dobou, kromě toho strašného zmatku, co je okolo mě, se cítím taková uvolněná a šťastná. Ty loňský Vánoce, když si na ně vzpomenu, tak byly doslova příšerný, byly v takovém napětí," prozradila iDNES.cz prezidentka Kapky naděje.

Vendula Svobodová

Svobodová, která má doma nemocnou maminku, bude svátky trávit s celou rodinou a patrně i s novým mužem po svém boku. Momentálně chodí s čtyřiapadesátiletým podnikatelem Vladimírem Waasem, s nímž se poprvé ve společnosti objevila na halloweenské party. K Vánocům by si přála, aby jí momentální pohoda vydržela.

"Jsem šťastná, jsem zamilovaná. Jsem v klidu a můžu se krásně starat o svoji práci, o syna, o všechno, co mě obklopuje, a dál to pěstovat jako kytku. Takže ráda bych byla pěstitelka toho, co je dobrý," dodala prezidentka Kapky naděje.

Vendula Auš Svobodová a její manžel Patrik Auš (únor 2011) Vendula Svobodová a Vladimír Waas (listopad 2012)

Vendula Svobodová se na konci listopadu po třech letech rozvedla s o šest let mladším podnikatelem Patrikem Aušem. Soud proběhl rychle, manželství bylo ukončeno za hodinu. O rozvod požádala Svobodová.

"Soud vynesl rozsudek o tom, že jsme rozvedeni. Já se proti němu neodvolávala. Víc se ale k této věci vyjadřovat nechci," řekla Svobodová, která si v předvánočním shonu našla čas na nemocné děti v pražské motolské nemocnici (více zde).

