Vendula Svobodová hledá zuby

Prezidentka Kapky naděje a manželka skladatele Karla Svobody má zpět svou štíhlou postavu. Dokonce se zdá ještě štíhlejší. Však se také snaží!

"Samozřejmě, že dělám vše pro to, abych zbytečně neztloustla. Především denně cvičím a třikrát v týdnu chodím do posilovny. Zkrátka se snažím a mám pevnou vůli. A navíc jsem v pohodě," přiznává Vendula

Syn jí dělá velikou radost a je spokojená v životě i práci. "Jakub roste, je bezvadný, nezlobí. Nadace Kapka Naděje prosperuje, já jsem hodná, nic špatného, se kolem mne teď neděje," říká rozzářená Vendula.

Jen jeden malý problém ji trochu trápí. A to, že Kubovi ještě nezačaly růst zoubky. "Táhne mu devátý měsíc, tak to je už standardní čas na to, aby mu nějaký ten zoubek vyrazil. Pořád obhlížím, jestli mu něco roste a ono zatím nic," diví se nedočkavá maminka.

"Ještě se nic neděje, když mu zuby nerostou, nic ho tedy netrápí a je v naprosté pohodě. Já se mu maximálně věnuji. A když musím někam odejít, tak mám moc dobrou a obětavou chůvu," prozrazuje Vendula, která nenechává nic náhodě.