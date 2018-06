Vendula Svobodová darovala krev poprvé od smrti malé dcerky

"Je to můj první odběr krve po dlouhé době, ale v minulosti jsem krev pravidelně darovala. Ráda jsem bezplatně podporovala dárcovství krve, i když nás z pracovního kolektivu několika desítek zaměstnanců bylo vždycky jen pár. K odběrům jsem chodila do té doby, než dcera onemocněla leukémií. Potom jsem krev nemohla moc vidět, bylo to pro mě náročné," řekla Svobodová.

Do Fakultní Thomayerovy nemocnice přišel k odběru i Ben Cristovao, který s darováním krve neměl žádnou předchozí zkušenost a akci pořádanou ve spolupráci s Českým červeným křížem ochotně podpořil.

"Přiznám se, že jsem o darování krve nikdy moc nepřemýšlel a vlastně jsem ani nevěděl, jak to probíhá. V průběhu odběru jsem si povídal s ostatními a uteklo mi to velmi rychle," přiznal zpěvák, který se po odběru sám zeptal zdravotní sestřičky, kdy může přijít darovat krev znovu. Sestra mu doporučila tří měsíční pauzu a Ben slíbil, že zase přijde.

"Už budu vědět, do čeho jdu, a když to vůbec nebolí, tak jsem rád, že mohu podpořit dobrou věc. Mám z toho dobrý pocit," dodal zpěvák.

Mezi pravidelnými dárci je už několik let miss Lucie Váchová, která kvůli odběru přijela až z Plzně a tentokrát s sebou vzala i manžela Davida Křížka. Ten byl u odběru poprvé a prohlásil, že rád půjde po vzoru své ženy a krev bude darovat pravidelně.

Příjemný personál transfuzního oddělení měl z velké účasti dárců radost a potvrdil, že letos poprvé po několika letech počet dárců v České republice roste, ale stále jich je dostatek. Hodně krve se totiž používá při transplantaci orgánů a vzhledem k zvyšujícímu se počtu operací je nutné i větší množství krve.

Mužské pokolení bylo na transfuzním oddělení v převaze a žilou si nechali pustit i Míra Hejda, Viktor Dyk, Mirek Hrabě, dále Zora Kepková a někteří členové skupiny Navigators.