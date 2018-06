Vendula Svobodová chce koupit koně

"Jsou to překrásná zvířata, ke kterým mám odmalička respekt. Navíc ve mne vzbuzují pocit volnosti a svobody," říká Svobodová, která se rozhodla se svým dvouletým synem Jakubem strávit víkend na dostihovém závodišti v Chuchli, kde momentálně vrcholí podzimní 101. sezóna.

A protože výlet do Chuchle Vendula pojala jako akci svého nadačního fondu Kapka naděje, vzala s sebou i děti z Motola, které jsou po léčbě hematologického onemocnění. Malý Jakub byl v sedmém nebi, koní se nebál ani v nejmenším, natahoval ruce po žokejských přilbách, až mu jedna přistála na hlavě. "Já nechci pejska, já chci koně," neustále opakoval.

"A mám to. Nedokážu si sice představit, že by nám po zahradě běhal kůň, ale o nějakého dostihového bychom se mohli s Kubíkem starat," svěřila se Vendula a povzdechla si, že to bohužel půjde, až se vyřídí dědictví. "Nemám z čeho brát. I ten dům v Říčanech mám zatím jenom v pronájmu."

S dětmi z Motola do Chuchle přijela i psychiatrička Venduly Simona Lewandowská. "Vendula se musí rozptylovat a kůň je po moři určitě ten nejlepší lék," řekla Lewandowská chuchelskému řediteli Petru Drahošovi.

Slovo dalo slovo a Vendula se s ředitelem dohodla, že si na dostihové závodiště bude její Kapka Naděje s dětmi dělat výlety častěji a až to bude aktuální, Drahoš jí také pomůže vybrat koně, o kterého se bude Kubík starat.