Vendula Svobodová chce další dítě

"Přivést na svět nový život je úžasný pocit. A byl by ještě větší, kdyby člověk nebyl ze všeho tak vyčerpaný. Ta únava za to ale stojí, protože všechno to pobíhání kolem miminka je prostě báječné," prozradila Vendula Svobodová.

"Na světě není nic důležitějšího. Člověk rychle zapomene i na nepříjemné věci, které provázejí těhotenství a porod, a zapomene i na okamžiky, kdy si říká, že už by něco podobného nechtěl zažít. Naopak. S Karlem už plánujeme další miminko a chtěli bychom holčičku. Kdy to ale bude, zatím netušíme. Rozhodli jsme se totiž, že tyto věci necháme pouze na Pánu Bohu," dodává šťastná maminka.

Svoboda prožívá šestinedělí

Svou radost prožívá naplno i hrdý otec Karel Svoboda. O Jakuba se stará stejně pečlivě jako jeho maminka a většinu času tráví se svou ženou a synem. "Tatínek je z Jakuba naprosto odvázaný a má obrovskou radost. Směje se, že má teď šestinedělí se mnou. Se vším mi pomáhá. Chová, asistuje při koupání, přebaluje, tahá domů nákupy a je prostě dokonalým manželem i otcem. Dlouho jsme byli sami a teď do našeho života vstoupila totální, ale krásná změna," usmála se Vendula Svobodová.

Šestinedělí je pro čerstvou maminku náročným obdobím. Odborníci tvrdí, že kojící matka vydává stejně energie, jako horník v dole. "Poslední období v těhotenství mi nebylo moc dobře, a tak si teď vlastně užívám, protože se konečně mohu pořádně najíst, ale odborníci mají nepochybně pravdu. Unavená jsem občas hodně a pravidelně usínám u televize v pět odpoledne. Miminko ale úplně mění všechny hodnoty. Nedávno jsem telefonicky řešila pracovní problém, který mě docela rozčílil. Položila jsem telefon, podívala jsem na Jakoubka, a začala jsem se smát. Prostě jsem si řekla, že mi to nestojí za to, protože Jakub je pro nás to nejdůležitější."