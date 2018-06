Smrt dcery jsem ještě nestrávila, říká po 14 letech Vendula Svobodová

"Dnes jsem si všimla, že jsem to ještě nestrávila, že nevyslovuji její jméno... To jsem vyslovila teď poprvé," přiznala na kameru iDNES.cz Vendula Svobodová.

Její čtyřletá dcera Klára, kterou měla s hudebním skladatelem Karlem Svobodou, zemřela před 14 lety na leukémii. Pro Svobodovou je prý nejhorší přemýšlení o tom, jak by to vypadalo, kdyby tady Klárka byla.

"Tak se vracím do té minulosti a říkám si, jak by to asi bylo. Jak by vypadala, jak by se učila, měla by za sebou už taneční, takové ty věci," prohlásila.

Kvůli dceři v nemocnici s přestávkami strávila dva a půl roku. "Snažila jsem se mít veselou mysl, ne jenom pro svoji dceru Kláru. I pro svoji rodinu jsem se snažila být silná. Pro svého muže, kde jsme měli velký věkový rozdíl, pro moje rodiče, kteří byli staří," přiznala ředitelka nadačního fondu.

Kapka naděje se nyní rozhodla spolupracovat se známou pražskou designérskou firmou, která malým pacientům a rodičům pobyty v nemocnicích udělá daleko hezčími. Rodiče totiž můžou být celou dobu léčby s dětmi.

"Je to fajn, protože ulevíte někdy možná i zdravotnímu personálu, ale hlavně pro dítě je to určitě velká psychická podpora," míní Svobodová.