Svobodová o vztahu s mladším partnerem: Poprvé nic neřeším

Že láska číhá tam, kde bychom to nejméně čekali, se do puntíku potvrdilo Vendule Svobodové. Partner Josef je totiž syn její nejlepší kamarádky Simony. Vůbec první vztah s mladším partnerem si nemůže vynachválit.

"Je mi hrozně dobře a nic neřeším. Asi je to poprvé v životě. Hlavně, aby to vydrželo. Jsem spokojená. I když je každý vztah jiný, mladší partner je pochopitelně velmi motivační," přiznává Svobodová.

Za několik měsíců učinila řadu převratných rozhodnutí. Kromě přirozené péče o tělo je to poprvé, co dokázala dobrovolně zahodit cigarety. "Nekouřím už asi tří měsíce. Chuť na cigaretu nemám, jen pozoruju, že mám daleko víc chuť na sladké, což jsem dřív nemívala. Možná to i trochu zajídám, ale naštěstí se hýbu, tak není co řešit."

Vendula Svobodová vyráží poslední dobou do společnosti bez partnera, publicita mu prý nedělá dobře.

Svobodová si rovněž hlídá, na jaké společenské akci se s Josefem ukáže. Netají se tím, že mu mediální pozornost nedělá dobře. "Není třeba média krmit detaily, které by se obrátily proti mně. Je nám fajn a byla bych ráda, kdyby to tak zůstalo," doplnila na večírku lifestylové časopisu, kam přišla jen v doprovodu kamarádek.

Vendule Svobodové se daří i coby šéfce Nadačního fondu Kapka naděje. Začátkem dubna ji Hospodářská komora České republiky ocenila Řádem Vavřínu. Ten se každoročně uděluje významným osobnostem, které se svými činy podepsaly pod lepší fungování ve společnosti.

Podívejte se, jak Vendula Svobodová mluvila o vztahu loni v listopadu