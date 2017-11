Pizingerová: Manžel si myslel, že je mojí prací jen chodit na kafe

„Kolikrát už mě to napadlo, ale nemůžu si to dovolit. Už jen kvůli těm dětem. Někdy si říkám, už je to syndrom vyhoření, nebo není? Vždycky se stane něco pozitivního, co mě nakopne. Jsem šťastná v osobním životě, to taky moc pomáhá. Když jsem měla osobní problémy, když umřel první muž, když jsem se rozváděla, byla jsem zaslepená všemi starostmi, neviděla jsem si na špičku nosu a některé věci jsem vůbec nevnímala,“ říká.

„Jsem pokornější, nevím, jestli je to dobře, ale vnímám to jako určitý vývoj. Není to jednoduchá práce. Je to hodně otázka vůle, nejen mé, mého týmu, ale především vůle dárců, vůle chtít pomoci. Všechno má své zákonitosti, dneska už vám málokdo dá něco zadarmo, vždy za to něco chce,“ míní.

Vendule už trochu pomáhá také syn Jakub Svoboda (12), ale hlavní oporu má ve třetím manželovi Josefu Pizingerovi, kterého si vzala před dvěma lety.

„Už teď vidí, jak šílím před naším velkým koncertem, který bude 15. prosince. Pomáhá mi i firma, v níž pracuje, podporují nás. Ale když do toho neviděl, netušil, co to obnáší. Myslel si, že chodím na kafe,“ prohlásila.

Vendula Pizingerová prozradila, že role šéfové nikdy nebyla jejím snem. Jako holčička chtěla být houslistkou, baletkou, archeoložkou, později také policistkou.

„Já jsem byla spíše kluk, až dnes jsem víc holka. Tak to je. Máte sny, pak vás život otočí a všechno je úplně jinak. Vzhledem k tomu, že můj muž je denně deset hodin v práci a mám dvanáctiletého syna, který chodí do školy, tak už nic jiného kromě Kapky naděje nestíhám. Mým snem vždycky bylo mít restauraci nebo bistro, po tom bych moc toužila,“ říká a posteskla si, že je tento sen nereálný.

„Přeci jen den nemá 38 hodin. Ono je to nereálné i proto, že bych chtěla restauraci na mýtince, aby tam nechodili lidi (smích). Ono by se to vlastně mohlo i jmenovat Hospoda na mýtince. Já mám lidi ráda, aby nedošlo k omylu. Někdy mám však potřebu před nimi utéct, utéct před nutnou komunikací s nimi. A pohostinství, to je zase komunikace. Musíte mít vedle sebe profesionály, kteří gastronomii a restauračním zařízením rozumějí,“ vysvětlila.

Vendula Pizingerová má ale ráda výzvy a nebojí se je překonávat. Spoustě lidí se nevyhne v Brně v pátek 10. listopadu, kde zahájí festival Life! a bude slaňovat padesátimetrovou budovu na brněnském výstavišti.