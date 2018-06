Pizingerová: Sportuji, protože mě to baví a ne aby mi neutekl manžel

S manželem žije Vendula dohromady čtyři roky a ačkoli jim mnozí prorokovali rychlý konec vztahu kvůli většímu věkovému rozdílu, klape jim to stále skvěle. Svatbu prý plánovali společně, těšili se na ni a zabralo jim to necelé dva měsíce.

„Byla jsem předtím docela nervózní. Podle mě je snad každá žena před svatbou alespoň trochu nervózní, protože je to přeci jen velmi důležitý životní krok. A mně už se v životě stalo, že jsem chybu na toto téma udělala,“ sdělila pro iDNES.cz Vendula na křtu knihy Svatební přípravy podle Ejvi.



„Bylo to nečekané, že jsem si vzala partnera o šestnáct let mladšího a pro mnoho lidí i pro mě to vlastně bylo netradiční. My jsme to totiž pojali strašně punkově a rebelsky, protože jsme měli svatbu u mě doma na zahradě. Já jsem na zem dala perské koberce, aby se dámy v botách na vysokém podpatku nebořily do trávy. Všude od sousedů jsme si půjčili stoly a řekli jsme jim, že plánujeme velkou párty. Nikomu jsme neřekli, že jde vlastně o naši svatbu. Kytky nám připravila budoucí tchýně, takže jsme to i krásně vyzdobili. A na zahradě máme takovou bránu, která posloužila i jako místo, kde pak proběhl obřad. Už když jsem plánovala zahradu, tak jsem asi podvědomě tušila, že se jednou bude hodit,“ smála se blondýnka.



„Od začátku našeho vztahu jezdíme na vandry a na výlety. A musím říct, že s tím nemám vůbec problém. Někdo by si mohl říct, že to dělám kvůli mladšímu manželovi, aby mi neutekl. Ale to není pravda, my to děláme, protože nás to oba baví. Protože mně kdyby někdo něco přikazoval, tak já to neudělám,“ prozradila.



Ona sama by se nikdy nepustila například do skoku padákem, protože z toho má strach. Její partner by ji ale do ničeho nenutil a pokud by něco takového plánoval, udělá to sám.

„A já bych neměla strach, protože on je klikař. Jednou se nám teda výlet nevydařil. V Rumunsku jsme úplně promokli, neměli jsme jídlo, nemohli jsme si udělat oheň, protože jsme byli ve velké výšce, kde už nebylo dřevo a museli jsme se celou tu dálku vrátit zpátky. To bylo hodně náročné,“ dodala.