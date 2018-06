Vendula kouká po mateřských šatech

Svobodová organizuje pro svou nadaci řadu projektů a v práci nepolevila ani kvůli miminku. Těhotenské šaty prý zatím ještě nepotřebuje. Už teď ale ví, že to bude problém.

"Zatím jsem se jen tak porozhlédla a zjistila, že u nás v Čechách se neprodávají těhotenské šaty, které by měly šmrnc. Je to všechno takové smutné, usedlé. Naše nastávající maminky to mají těžké, chtějí-li pěkně vypadat," uvedla Svobodová.

Manželé odlétají před Štědrým dnem tradičně na dovolenou do teplých krajin a Vendula chce využít příležitosti. "Poohlédnu se po nějakých šmrncovních šatech v cizině."

Momentálně se nastávající maminka velmi těší na uvedení slavného baletu Sergeje Prokofjeva Popelka ve Státní opeře v Praze. "Tak to je před naším odletem premiéra, kterou si nemohu nechat ujít. Popelčin příběh mě vždycky dojímal. Teď se těším na jeho baletní provedení, protože mám pořád před očima onu nejkrásnější filmovou Popelku, na níž se podílel můj muž. Jeho hudba je v ní nezapomenutelná," míní Vendula Svobodová.