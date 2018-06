Vendula hubne v posteli

„Tři hodiny ležím, popíjím šampaňské, dívám se na televizi nebo spím a mezitím podstupuji v pražském Medicomu kúru, při které se mi spalují a okysličují tukové tkáně a celkově pročišťuje organismus. Když odcházím, mám pocit, že jdu z posilovny.

Centimetry ze stehen a boků jdou dolů a mě to neuvěřitelně motivuje k dodržování životosprávy. To je při našem zvířecím životě, jak mu říkáme s manželem Karlem, obtížné. Nepravidelně spíme, pořád se za něčím honíme, hrozně pracujeme, stresujeme se. A to všechno dělá s postavou divy. Zvlášť když někdo, stejně jako já, řeší stresy návštěvou ledničky,“ přiznala se Vendula Svobodová.

Ubírat na váze jí pomáhá i dělená strava. „To je ideální dieta - člověk se nají a nemá hlad. I když netvrdím, že neprožívám hrozná muka, když vidím čerstvý chleba. Větší jsem však prožívala, když jsem svého času nejedla vůbec. To pak na řadu přicházely kuchařské knihy, já v nich listovala a prohlížela si obrázky, abych hlad zahnala,“ vzpomíná s úsměvem.

Vendula touží po dítěti

Vendula Svobodová je v současné době spokojená, že se dostala na váhu, kterou měla před pěti lety - osmapadesát kilo. Současně by se však nebránila přirozenému způsobu nabírání kil - pořád totiž touží po dítěti.

„Kolikrát já už o sobě četla, že jsem ztloustla! Za kila samozřejmě mohou léta, ale v mém případě to byly hlavně hormony. Snažili jsme se o miminko. Neměla jsem v tu chvíli chuť nikomu vysvětlovat, co se se mnou děje a proč se to děje. Ale mít dítě je pro ženskou to nejdůležitější v životě, a tak se vůbec nebudu bránit tomu, když díky těhotenství pořádně ztloustnu."