Jakub má jediného otce, tím je Patrik, říká Vendula Auš Svobodová

Jak teď žije Vendula Auš Svobodová?

Vendula Auš Svobodová žije. To je asi důležité říct. Pracuji. Tu svou práci mám moc ráda, Kapka je něco, co mi před dvanácti lety dalo velkou sílu přežít všechna traumata. Teď děláme projekt O kapku více naděje, který je určen těm, kteří chtějí pomoci symbolickými částkami, neboť jim to jinak jejich finanční rozpočet nedovolí. Jsem proto ráda, že do projektu můžu vnášet další invenci. A na prvním místě je samozřejmě můj syn.

VENDULA AUŠ SVOBODOVÁ / Fotograf: LENKA HATAŠOVÁ / Make-up: ZDENĚK FENCL / Styling: MARTIN GRUNTORÁD / Spolupráce: 5. Avenue, Vici, Extrem, Beltissimo, Coccinelle, Dyrberg/Kern a Hotel Augustine

Jak se vám Jakub, který už půjde do druhé třídy, mění před očima?

Je to strašně fajn kluk, stává se z něj parťák, který už se mnou vede naprosto souvislý dialog. S odstupem času jsem šťastná za všechny ty kopance, protože on je moje velká životní výhra.

Potřebuje Jakub rodičovsky kočírovat, nebo máte pocit, že si poradí sám?

Jakub určitě potřebuje rodičovsky kočírovat, potřebuje mužský vzor a potřebuje klid. Je to hodně přemýšlivé dítě, které nechce, aby se mu stalo to, co mně. Díky tomu, že jsem šla do života i do partnerství hodně mladá, tak jsem se proti lidem obrnila jistou krustou. Dneska ve svých letech zjišťuji, že to možná byla zbytečná obrana. Člověk se nemá obhajovat, protože nemá za co. A to bych si přála u syna. Budu ráda, když z něj vyroste gentleman a bude pozorný k ženám, aby cokoliv dokázal sdílet nejen s partnerkou, ale i s rodinou. A budu ráda, když bude vzdělaný.

Říkáte mužský vzor. Je tím vzorem váš manžel Patrik Auš?

Určitě. Kuba jiného otce nemá.

Ptám se záměrně, neboť se už delší dobu mluví o vaší manželské krizi. Co k tomu můžete říct nyní?

Jsou to citlivé věci, nechci se o nich bavit. Hlavně proto, že tu není ten druhý člověk, kterého se ty věci týkají. Vždycky mám právo říct, že o tom, co je v mém nitru, nechci mluvit. Spousta lidí mě považuje za hrozně silného člověka, asi silná jsem, ale za těch dvacet let mého dospělého života se mi stala zvláštní věc. Prostě se mi zanesly trubky. A mám je tak zanesené, že nejdřív musím uzdravit sama sebe a až pak můžu být platná ostatním.

Součástí tohoto rozhovoru jsou i fotografie Lenky Hatašové. Občas i odvážné. Zvlášť když ve vaně pózujete v rouše Evině. Jak se vám ve vaně pózovalo?

Přijdou vám odvážné? Fotografie ve vaně jsou pouze očistné, nikoliv odvážné.

Jistá odvaha tam určitě je. Možná i díky komornějšímu vztahu s fotografkou.

Lenku znám mnoho let, byla jedna z prvních, která se v této branži začala objevovat. Jako člověk je mi blízká, mám ji ráda, možná i proto jsem schopná se lépe uvolnit a fotografie jsou pak víc vypovídající o mé osobě.

Jak vypadá vaše léto?

S partou a dětmi se chystáme do Řecka. A protože máme rádi výzvy, pojedeme autem. Tak doufám, že se vrátím zpátky.