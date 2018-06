Vendula Svobodová chce další dítě, je připravena i na adopci

"Spoléhám na to, že vše zlé je už za mnou a že se nám s Patrikem podaří mít další dítě,“ svěřila Svobodová v pořadu Prominenti na TV Barrandov. Netají se tím, že by ráda měla holčičku, o kterou tragicky přišla. Její dcera Klárka ve čtyřech letech zemřela na leukémii.

Svobodové zůstal syn Jakub, kterému bude v květnu šest let a svými dlouhými blond vlasy holčičku trochu připomíná. "Jakubovi jsem řekla, že měl sestřičku, která zemřela. On mi na to odpověděl, že to není možné, že malé děti nejsou nemocné, že neumírají,“ zavzpomínala Svobodová.

Vendula Auš Svobodová se synem Jakubem

Pokud by se osmatřicetileté Svobodové nepodařilo počít holčičku s dvaatřicetiletým manželem Patrikem Aušem, je připravená další děti adoptovat. "V dětském domově ve Zlíně jsem si už vyhlédla krásná dvojčata, chlapce,“ prozradila.

Vendula Auš Svobodová s manželem

Její syn Jakub půjde v září do první třídy, takže je na čase pořídit mu sourozence. Navíc Svobodová věří, že tento rok bude pro ni příznivý. Podle čínského horoskopu je to totiž rok zajíce, který bude přát mezilidským vztahům a také bude vhodný k založení rodiny.