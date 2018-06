Velvyslanec chce mýt okna pro charitu a odreagování

"Příslušné firmy, jejichž okna v mrakodrapu Canary Wharf ve východním Londýně by totiž zvenku umyl, by poukázaly přiměřené částky na charitativní účely, řekl Seifter.

Celou záležitost velvyslanec charakterizoval spíše jako prázdninové odreagování, při kterém by spojil příjemné s užitečným - prověřil své schopnosti a získal prostředky pro dětský fond.

"Prostě mě láká vystoupit na nejvyšší budovu Londýna, odkud se dá vidět celé město. Nikdy jsem tak vysoko nebyl, a vidět to vše z venku budovy, z plošiny na mytí oken, by byl ještě zvláštnější zážitek," řekl.

"Já už jsem kdysi tímto způsobem ve výškách pracoval, a proto si to rád znovu zkusím. Chci zjistit, zda mohu opět vnímat ten pocit svobody, který jsem kdysi při mytí oken zažil, zda to ještě umím, zda budu mít strach," dodal Seifter.

"No a když se všechno povede, tak by z toho mohl být výtěžek pro charitativní účely," zdůraznil. Podle jeho slov není na Západě neobvyklé, že osobnosti vykonávají určitou symbolickou činnost, za kterou pak firmy nebo soukromí sponzoři zašlou určitou částku na dobrý účel.

"Se zaměstnáním to nemá nic společného. Chci se dát vyvézt na plošině nahoru a umýt tam dvě okna, nebo tři, podle zájmu. V tom mrakodrapu sídlí řada významných institucí a bohatých společností, které se mohou zvýraznit tím, že se akce zúčastní a zašlou pak dohodnuté nadaci sponzorský dar," řekl český velvyslanec. Podle jeho slov již má zájem britský Červený kříž a možná se najdou i další firmy sídlící v budově, které se připojí.

Na námitku představitele jisté anglické firmy myčů oken pro tisk, že k vykonávání této činnosti je třeba mít v Británii určité zkoušky, velvyslanec odpověděl: "Uvidíme, až k tomu dojde. Já mám dosud kvalifikaci pro mytí oken v České republice". Jak připomněl, má v oboru téměř dvacetiletou praxi: jako disident myl v Praze okna jak institucí, tak soukromých bytů.

Seifter rozhodně odmítl možnost, že by mytí oken nemuselo být v souladu s jeho postavením velvyslance. "To je legrační otázka, to by se mě nikdo tady na Západě nezeptal. Je léto, každý normální člověk tu má smysl pro humor, a taky tady má každý normální člověk smysl pro charitu," řekl. "Pochybovat o tom, že by se to nehodilo pro velvyslance, tu proto nikoho ani nenapadne," uzavřel Seifter.



O chuti představitele České republiky mýt okna v padesátipodlažním mrakodrapu Canary Wharf ve východní části metropole na Temži informovaly londýnské deníky The Times, Daily Telegraph a veřejnoprávní stanice BBC.

Daily Telegraph píše, že komplex mrakodrapů Canary Wharf je pro mnohé symbolem ekonomické regenerace a nezředěného kapitalismu, ovšem pro českého velvyslance představuje bizarní ambice čistit jejich okna ideu svobody.



Deník rovněž nelenil kontaktovat společnost, zajišťující v Canary Wharf mytí oken. Její zástupce listu řekl, že žádost pana Seiftera o zaměstnání zvažuje, ovšem zároveň upozornil, že čistit okna není jen tak a velvyslanec bude muset projít vstupními testy. Nevyjádřil se ale nijak k tomu, zda by Seifterovi byla předchozí praxe započítána jako výhoda.