Velmi rozhněvaná Jolana Voldánková

Pokud jde o Kavčí hory, asi se to nejvíc ze všeho podobá menší revoluci. Ale vzhledem k tomu, jak to přerostlo rámec České televize, se dá mluvit i určité krizi společnosti.Asi tím, že jsem dva dny poté, co byl pan Hodač jmenován generálním ředitelem a bylo jasné, že se to neobejde bez pronášení stanovisek, přijala nabídku kolegů, abych se stala mluvčím krizového výboru.Otázka kolegů zněla tak, jestli se nebojím tu funkci přijmout, protože se tím mohu zviditelnit v negativním světle. Bylo zapotřebí někoho, kdo je z obrazovky trochu známý, s kým si lidé televizi spojují. Takhle bylo osloveno několik kolegů, někteří, což naprosto chápu, se rozmýšleli déle, já se rozhodla poměrně rychle. Za ty dva dny, co rada pana Hodače jmenovala ředitelem, jsem to už měla srovnané. Odpověděla jsem, že se nebojím a vezmu to. To byl asi můj podíl.Nenapadlo by mě to ani ve snu a myslím, že takhle tady neuvažoval nikdo. Původně jsem myslela, že to všechno zůstane jen za zdmi televize a parlamentu, který změní špatný zákon o České televizi, že to bude bez emocí a demonstrací.Nemyslím, že bych se zalekla. Naopak jsem byla ráda, že si tu naši televizi lidi venku vzali za svou. V téhle zemi jsou asi opravdu lidi, a došlo mi to až teď, kteří jsou citliví na to, když se zjevně ukazuje, že by některé skupiny chtěly televizi ovládat: To myslím vyhnalo lidi do ulic víc než náš pokřik na začátku. Lidi pochopili, že se děje nějaká nespravedlnost. Koho by před dvěma týdny napadlo, že situace kolem České televize zaplní Václavské náměstí?Považovala jsem se vždycky spíše za introvertní ženskou, která se raději drží v pozadí, rozhodně nejsem ani hrdina, ani bojovník. Teď v sobě ale objevuji něco, o čem jsem doposud nevěděla. Říkám si, že se ve mně nejspíš odehrál nějaký zásadní zlom, když se mi narodil syn, asi se ve mně probudily nějaké ochranitelské pudy, které se přenášejí i na jiné situace. Takže teď jsem možná citlivější na různé nespravedlnosti a nemravnosti, které kolem sebe vidím. Když jsem předčítala prohlášení před desítkami tisíc lidí, nedělalo mi to žádný problém. Asi to souvisí s tím, že jsem hodně rozčarovaná a rozzlobená.Ano, pan Hodač je určitým hromosvodem, ale současně jde o zástupný problém. On byl vloni čtyři měsíce ředitelem našeho zpravodajství, my věděli, s kým teď budeme mít tu čest, a byli jsme z toho vyděšení. Přesto od začátku tvrdím, že to není o konkrétním jménu. Kdyby byl zvolen v řádném výběrovém řízení, tak bychom z toho sice byli všichni špatní, ale myslím, že by nikdo z nás o nějaké revoltě neuvažoval. Jenže při jeho jmenování byla porušena všechna pravidla slušné hry.Určitě. Zažila jsem ji jako kolegyni. Je strašně pracovitá a pilná, cílevědomá a houževnatá. Zdála se mi tehdy jako dobrá novinářka.Na sebe jejíma očima? Jak se mám vžít do pocitů někoho, komu v této chvíli absolutně nerozumím a nechápu, co teď dělá? Protože jsem ji vždycky považovala za dobrou profesionálku, nejde mi do hlavy, jak mohla připustit, že se v těch jejich zprávách vysílalo to, co se vysílalo. V posledních dnech jsem se snažila přijít na to, proč to ti lidé dělají i po těch třech týdnech, ale neumím si na to logicky odpovědět. Jediné, co vím, že bych tu pod vedením paní Bobošíkové nemohla pracovat.Paní Dědečkovou na rozdíl od Jany Bobošíkové neznám. Vím jen to, co řekla na adresu zaměstnanců České televize. A proto bych těžko hledala nějaké pozitivum. Možná je schopná vedoucí svého penzionu.Kdyby tady seděla vedle mě, asi bych byla dost jedovatá. Ale když se nemůže bránit...Odpustíte vašemu kolegovi Stanislavu Kněnickému, který přešel na stranu paní Bobošíkové?To je otázka úhlu pohledu. Jako profesionálovi mu odpustit rozhodně nemohu. Jako člověku asi ano, lidské selhání lze pochopit.Tak to mě opravdu děsí, ale teď o tom raději moc nepřemýšlím.Ve velíně se na to téma občas žertuje, ale je to na mé gusto až moc černý a cynický humor. Nemůžu si to příliš připouštět a doufám, že zvítězí zdravý rozum a slušnost. Nepředpokládám, že by se něco takového mohlo stát.No, musím s tím počítat od samého počátku, kdy jsem do toho šla. Nemám strach, že bych se neuživila někde jinde, i když by to samozřejmě bylo nepříjemné, protože bych se musela rychle rozhodnout pro jinou práci, abych rodině zajistila nějaký příjem. Nejspíš by to byly velké nervy a stres.Ovšem, i když jste nejpopulárnější televizní moderátorka roku 1998, v Nově by vás asi neangažovali. Vždycky jsem si považovala, že mohu pracovat ve veřejnoprávní televizi a na žádnou jinou jsem nepomyslela. Jestli skončím s televizním zpravodajstvím tady, tak s ním skončím úplně. O tom jsem přesvědčená. I když - nikdy neříkej nikdy, kdo z nás ví, co bude za rok. Myslím, že bych se mohla uplatnit v jiných moderátorských oborech, v takových, které nemají nic společného s politikou. Velkou inspirací je pro mě Marek Eben a třeba jeho Plovárna. Něco takového - příjemného, s příjemnými lidmi. Nějaké šance by mohly být i v rádiu.Rozumím mu, i když mi není moc po chuti. Každý z nás má v sobě jisté hranice, které asi nechce překročit. Ale pokud jde o Českou televizi, vždycky jsem se snažila být loajální.Asi dost výrazně. Přesto se cítím loajální stále, přinejmenším k těm dvěma tisícům původních zaměstnanců České televize, těch tak zvaně neautorizovaných, kteří vstoupili do stávky. Velmi si jich vážím. Vůči novému vedení naopak loajální jistě nejsem.To víte, že ano. Hlavně v souvislosti s druhým potomkem, kterého rozhodně chci. Ale byl by to nesmysl. Stejně tak bych mohla jít za lékařem, aby mně napsal neschopenku.Pokud mě někdo překvapil, tak příjemně. Ve snu by mě nenapadlo, že se v televizi projeví taková solidarita. Že se spousta individualit dokáže spojit.Jsem teď víc nervózní. Když jsem chvíli doma, myslím na to, co se děje v práci. A když jsem v práci, myslím na domov. Přitom ten neklid přenáším i na rodinu včetně malého Vojty. Jednou jsem se doma z malicherné příčiny rozbrečela. Bylo to dobře, část emocí se tak odplavila.Fakt? Mně se zdá, že teď vypadám příšerně. Nedělá mi dobře suchý vzduch z klimatizace ve velínu a když jsem tam spala, vypadala jsem ráno jako po flámu.Trochu zvláštní. Ale i opačně oni mě obvykle vídají nalíčenou a nastrojenou před vysíláním a pohled na mě po ránu, když jsem lezla ze spacáku, pro ně musel být větším šokem než opačně.Kdybych si myslela, že nebylo nestranné, těžko bych v redakci zpravodajství mohla pracovat. Netvrdím, že to naše zpravodajství je dokonalé, že tam nikdy nevládl chaos a že jsou na vše jasně daná pravidla. Ale z mého pohledu a ve srovnání se zpravodajstvím v jiných televizích jsem to naše vždycky považovala za nestrannější a objektivnější. Výtky, že jsme neprofesionální, neberu, pokud nejsou doloženy. A zatím jsem neslyšela žádný příklad, kdy, v čem a proč jsme byli neprofesionální.Tahle otázka asi bude aktuální, až to všechno skončí. A bude to asi rozhodnutí každého z nás. Za sebe si teď těžko dokážu představit, že bych po tom všem dělala třeba parlamentního zpravodaje.Asi ano.Vlastně je to jedno. V téhle záležitosti teď prostě nemám jasno. 1ž to skončí, budu si to muset vyřešit, sama před sebou si obhájit, co budu dělat. V tuhle chvíli jen vím, že až tohle všechno skončí, přijde nesmírná kocovina.Do jisté míry to samozřejmě průšvih je. Ale já tehdy spíše myslela, že nesmíte dělat něco, co odporuje morálce a dobrým mravům. A nemyslím, že bych teď dělala něco nemorálního a nemravného. A jestli z toho odejdu, tak s čistým svědomím. Rozhovor byl pořízen ve středu 10. ledna večer.