Velkým bratrem provede Leoš Mareš

„Jednak je to ohromně atraktivní pořad, na který bych se stejně díval, jednak mají lidé v Česku dojem, že už reality show znají z Milionového páru, Gladiátora nebo Pošty pro tebe, ale přitom k podstatě žánru se ještě nedostali. Bude to přelomový okamžik, jsem rád, že budu u toho,“ potvrdil uznávaný průvodce hudebního Esa či zábavných pořadů.

Deset dobrovolníků bojujících o pohádkovou výhru – v Česku obnáší deset milionů korun – žije v luxusní vile sto dní pod nepřetržitým dohledem kamer a mikrofonů, v naprosté izolaci od okolního světa. To je základ show, která zahájila vítěznou cestu světem před šesti lety v Nizozemsku. Jejím otcem je John de Mol, zakladatel společnosti Endemol. Česko je 33. zemí, která originál pořadu uvede, přičemž Státy nebo Británie už chystají jeho šestou sérii.

Soutěžící od osmnácti let výše musí podstoupit psychologický a osobnostní test, ale také prozradit své vzdělání, záliby či oblíbený styl hudby. Zatímco do jejich soukromí bude nahlížet celá země, hráči ve vile, kteří plní různé úkoly, pečují o domácnost a získané body proměňují za věci nutné k životu, nemají televizi, rádio či přehrávač, ba ani noviny, knihy nebo psací potřeby. „Když se s nimi v přímém přenosu propojíme, abych jim třeba oznámil, kdo vypadne, uvidí jedině výřez mého obličeje. Nic víc,“ vysvětluje Mareš. Jeho úloha se dění ve vile a v její zahradě, kde hráči pěstují zeleninu, vůbec nedotkne.

Moderátorovi patří studio s diskusemi, komentáři a rozhovory s blízkými soutěžících. „Pravidla hry jsou dána, majitelé licence na ně budou také dohlížet, vývoj ve vile nelze ovlivnit. Ale to, co budu říkat, je jen na mně,“ připomíná Mareš, že vždy používá autorské průvodní slovo.

Vedle Velkého bratra na Nově se na podzim na Primě objeví maďarská varianta téže reality show Vyvolení. Nova stále přijímá přihlášky, Prima už nábor zájemců o soutěž ukončila: přihlásilo se na osm tisíc lidí, z nichž začne vybírat. O moderátorovi Vyvolených ještě nerozhodla.

Mareš: Teprve objevíme svou přirozenost

V žánru reality show pořád stojíme před bodem nula, míní Leoš Mareš. „Zlom přinese až Velký bratr. Na historický podzim 2005 se bude vzpomínat,“ věří moderátor pořadu.

Vy už jste Velkého bratra viděl?

Ano, v zahraničí, poprvé v Německu. A fascinoval mě, ač jsem jazyku moc nerozuměl. Říká se, že všechno už tu bylo, ale tohle je opravdu jiný pořad, i rytmem, náladou. Soutěžící jsou naprosto odtržení od světa – jako konkláve, které jsme poznali díky volbě papeže, jenže tohle konkláve trvá sto dní. Ve Francii se v době tamního Velkého bratra hrál fotbalový šampionát a nadšený fanoušek se teprve poté, kdy vyšel ven, dověděl, že Francie vypadla. Po měsíci!

Šel byste do téhle hry soutěžit?

Těžká otázka, jsem v jiné pozici, já už znám cenu soukromí. Hráči mají jistou popularitu a nejistou finanční výhru, já po popularitě netoužím a peníze vyhraje jen jeden. Jsem fanoušek reality show coby divák, ale nešel bych ani do hry Kdo přežije? pojídat červy.

Soudíte etiku Velkého bratra?

Neetické by bylo sledovat tajně rodinu, tady lidé přijmou hru dobrovolně s vidinou odměny. Také je to zajímavý studijní materiál, třeba sociologicky. Stresové situace či práci v týmu přináší i život. A vylučování? Každý zná v zaměstnání někoho, s kým by se rozloučil. Navíc hráči mohou kdykoli odejít.

Přijdou po měkčí verzi tvrdší?

Určitě. Velký bratr nevzbudí nic, co v lidech není, jen to ještě nevědí. Až svou přirozenost objeví, budou chtít víc. Jako ve všem.