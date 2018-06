V 71 letech si žena vzala o 54 let mladšího chlapce

15:30 , aktualizováno 15:30

Almeda Errelová (71) z Tennessee už ani nepočítala s tím, že by se mohla znovu zamilovat a už vůbec ne na pohřbu vlastního syna. Osud ji ale právě během této smutné události přivedl do cesty teprve sedmnáctiletého mladíka, který se do ni zamiloval. Už v minulosti měl prý poměr se sedmasedmdesátiletou ženou.