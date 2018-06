Velký rozhovor s Ivetou Bartošovou: Po lásce toužím, ale rozvod je příliš čerstvý

Proč se vám ve vztazích nedaří?

To je hlavně otázka životního vývoje, ale také to trochu souvisí s mojí profesí. Spousta mužů neunese úspěšnost svého protějšku, negativní medializaci a ztrátu soukromí. To je přece pro muže katastrofa. A pokud je jen pár těch, kteří se pyšní tím, jak mají vedle sebe krásnou, inteligentní a soběstačnou ženu s vlastním pevným názorem, jsou bohužel zadaní a nebo nežijí v Česku. A nebo mají velké dluhy... Tím se výběr partnerů značně zužuje. Žádného svého vztahu ale nelituju. Byly naplněné, krásné, intenzivní, romantické a já na všechny vzpomínám ráda, zvlášť teď, když jsem sama.

Toužíte po lásce?

Ano, ale ze vztahu mám teď trochu strach. Rozpad mého manželství je přece jen příliš čerstvý.

Překvapilo mě, jakou radost jste nedávno projevovala z rozvodu s Jiřím Pomejem. Neshledáváte na svém manželství nic pozitivního?

Nevím, kde jste vzal to přesvědčení, že jsem se rozváděla s radostí. Nerozváděla jsem se z hodiny na hodinu, k tomuto rozhodnutí jsem dospěla během dlouhé doby. Nakonec už jsme spolu ani nebydleli, neměl o mně žádné informace, ale přesto za mě neustále hovořil. Rozvod byl pro mě vysvobozením. Samozřejmě mi z toho všeho bylo hodně smutno, vždyť se mi zhroutilo moje první manželství. Nádherná svatba, Jirkovo velké srdce, cit a vztah pro rodinu... Ale náš společný život by zničil mne a mého syna, pokud by pokračoval. Zničily by nás Jirkovy dluhy, které má na celý život, v tom mi bohužel neustále lhal, neboť se bál, že kdyby mi řekl pravdu, ztratil by mě. Jak krátkozraké! Neztratil by mne, pokud by uměl říkat pravdu. Všichni tři jsme ale zažili spoustu krásných chvil.

Horší se jí zrak

Adela Banášová vás charakterizovala "jako někoho, kdo se pořád dostává ze soukromých problémů". Trápí vás ještě jiné věci, například stárnutí?

Řekněte mi, kdo se stále nedostává ze soukromých problémů?! Navíc se cítím mladší, než kolik mi je, ten pocit se v sobě snažím umocňovat. Když se člověk cítí mladý, má daleko větší předpoklady, aby ho neopouštělo duševní i fyzické zdraví. Trápí mě jedině to, že začínám špatně vidět na čtení i do dálky.

Chválila jste otce vašeho syna Ladislava Štaidla za to, že vám pomáhá. Léta jste přitom spolu měli konflikty. Nebyla to chyba?

Ty konflikty jsem neživila já. A neřekla bych, že mi Láďa pomáhá a usnadňuje život. Spíš naopak. Jsem ale ráda, že konečně začal přemýšlet o tom, že Artura zabezpečí. Udělal to až teď, ale i tak jsem mu vděčná.

Po rozvodu jste se naplno začala věnovat muzice. Jak vás napadlo vsadit na neznámého producenta Jarka Šimka, který se dosud proslavil pouze konfliktem s Leošem Marešem?

Nebyl až tak neznámý, jeho kvality jsem znala. O konfliktu s Leošem jsem nevěděla a nezajímá mě to ani dnes. Když mi někdo nabídne písničku, poslechnu si ji. Ve správnou dobu jsem tak dostala Jarkovy demosnímky a okamžitě se mi líbily. Druhý den už jsme byli ve studiu.

"Zažila jsem slávu i pád... pokaždý jsem našla sílu vstát," zpíváte v nové skladbě. Kdy vás napadlo o svém osudu napsat písničku?

Celou písničku, včetně textu, napsal Jarek. Kromě dalších sedmi nových písní. Známe se léta, o mých pocitech jsme si moc dlouho povídat nemuseli. Jarek je svým způsobem geniální: skládá hudbu, píše texty a je i výborný zpěvák. A navíc čistá duše, takových lidí je v naší branži hodně málo.

Na špičce jsem neustále

V posledních letech jste se několikrát pokusila vrátit mezi pěveckou špičku. Nenapadlo vás někdy, že to vzdáte?

Neřekla bych, že se vracím mezi špičku. Já v té špičce neustále jsem. To jen média bez přestání kalkulují, že jsem jednou dole a podruhé nahoře. Za mě ale mluví moje koncerty a fanoušci. Neodešla jsem a nevracím se. Jen pokračuju dál s novým týmem a jiným nábojem. Zpívám už dvacet osm let, během kterých jsem vydala dvacet šest alb. Neřeším, jestli jsem první nebo třetí ve Slavíku, ani to, že jsem letos v nominaci nebyla. Minulý rok jsem pracovala až přespříliš. Nezpívám kvůli popularitě ani kvůli prvním příčkám v žebříčku.

Proč letos končíte turné v Uhříněvsi v sousedství svého domova?

Nekončím turné, teprve ho začínám, bude to teprve čtvrtý koncert z mých dvaceti, které chystám v příštím roce. V uhříněvském divadle chci vystoupit od té doby, co ho zrekonstruovali. Druhý předvánoční koncert mi připadal jako nejlepší příležitost.

Natáčíte desku, jedete turné, stihnete i připravit Vánoce?

Zatím jsem stačila koupit jen adventní věnec, ale přípravu Vánoc s Arturem neošidíme. Budeme péct cukroví a vyzdobíme si dům. Smrky, které jsem vysadila na naší zahradě, rozsvítíme vánočními svíčkami.

Během posledních dvou měsíců jste ale obdivuhodně zhubla. Jakým způsobem jste to dokázala?

Zas tolik jsem nezhubla. Vážím jen o tři čtyři kilogramy méně. Spíš se mi mění postava. Pod Petrovým vedením (terapeut Petr Filinger - pozn. red.) jsem načas změnila jídelníček, podstupuju lymfatické a hubnoucí masáže zaměřené na tvarování postavy a navíc s ním sportuju. Petra jsem vyhledala hlavně proto, že umí tělo dostat do stavu, kdy se léčí samo. Měla jsem velké problémy s ledvinou. Skoro půl roku jsem ležela s těžkým zánětem pravé ledviny v nemocnici. Lékaři mě dostali z nejhoršího, ale až díky svému terapeutovi jsem se dostala do formy. Ledvina mi funguje a já už konečně nemám zavodněný obličej. Prožila jsem těžkou sepsi organismu, bojovala jsem o život a bulvár psal o tom, jak strašně piju.

Zneužili toho, že jste v minulosti měla problémy s alkoholem?

Tehdy šlo o jiné problémy, ale to teď opravdu nechci rozebírat. Dostala jsem se do škatulky: Bartošová rovná se alkohol. Myslíte si, že se mi někdy podaří té škatulky zbavit?

To asi nejvíc záleží na vás.

Myslíte si, že mám lidi přesvědčovat, že piju hlavně vodu, popřípadě si dám jednou za měsíc vinný střik? Je to boj s větrnými mlýny. Média jsou mocná. Často si říkám, že nejjednodušší by bylo změnit si jméno, fyziognomii a být někdo jiný.

Jak se mimochodem pečení cukroví slučuje s vaším dietním jídelníčkem?

Moc se neslučuje, ale já na sladké naštěstí moc nejsem. Cukroví peču především pro své blízké.

Od kdy vám nechutná sladké?

Změnilo se to asi před třemi lety. Je to nejspíš hormonální záležitost. Kdysi jsem si potrpěla na čokoládu, dnes už na ni nemám vůbec chuť. Sladké do sebe prostě nedostanu. Nepiju ani kávu, přestala jsem kouřit a každé ráno chodím běhat.

Běhala jste i dnes - ve sněhové kalamitě?

Dnes jsem měla nucenou pauzu, protože jsem včera trochu nastydla. Jinak sportuju i se svým psem za každého počasí. Za domem máme lesy a rybníky, tam se běhá krásně. Často mívám pocit, že nejsem ani v Praze.

Co vám nahrazuje čokoládu?

Určitě pohyb. Každý den se potřebuju proběhnout, ale trenér mi dnes námahu nedoporučil. Zítra mě už běhání nemine. Sníh mi nevadí.

Bez Popelky se Vánoce neobejdou

Komu budete kromě Artura vybírat vánoční dárky?

Babičkám, kamarádce, sousedům, máme spoustu přátel. S mým pracovním týmem si uděláme u mě doma vánoční besídku. Moje rodina žije na Moravě a dárky ode mě dostává teprve po Vánocích, ale už si zvykli. Většinou nemám na nákup dárků moc času, protože do Vánoc stále pracuju. Navíc bývám při jejich výběru naprosto bez fantazie.

Co chystáte na štědrovečerní stůl?

Na Vánoce budeme s Arturem sami, a tak si asi kapra s bramborovým salátem výjimečně odpustím. Artur dává přednost kuřecímu řízku a knedlíčkové polévce.

Iveta Bartošová se synem Arturem před dvěma měsíci.

Budete sledovat Popelku?

Stoprocentně, pokud ji nestihneme v televizi, pustíme si ji na DVD. Bez Popelky by nebyly Vánoce.

Čím jste Karla Svobodu přesvědčila, že vám svěřil její titulní píseň?

Karel Svoboda za mnou přišel a řekl mi, že tuto písničku nazpívala Leona Machálková, ale v jejím podání se mu příliš nelíbí. Chyběla mu tam něha, kterou by spíš očekával ode mne. S Leonou jsme měly vždy velmi dobré vztahy a tenkrát mi to bylo nepříjemné, ale Karlovu nabídku jsem odmítnout nemohla. Vždy, když Popelku zpívám, si vzpomenu i na Leonu.

Karel Svoboda vám napsal i duet Z pekla štěstí s Danielem Hůlkou. Chybí vám autor jeho formátu?

Karel Svoboda mi napsal i duet s Jirkou Kornem a hlavně duet s Petrem Sepešim Medové dny. Byl mým skvělým kamarádem, moudrým poradcem, člověkem, kterého jsem si nesmírně vážila. Když jsem bydlela v Jevanech hned za plotem a kamarádila se s jeho ženou Vendulou, vídali jsme se denně. Nesmírně mi chybí.

Které období svého života považujete za nejšťastnější?

To je velmi těžká otázka, protože těch období bylo víc. Neumím a ani nechci preferovat jedno před druhým, i když jedno určitě ano - Arturovo narození. Mateřství mě činí nejšťastnější.