Velký bratr se rozloučil s Renatou

Své sympatie vyjádřili shodně Filipovi. Domů odešla Renata „Kajdžas“ Angelov, která sem přišla před jedenadvaceti dny.

"Je tu nejkratší dobu a bylo by nespravedlivé, kdyby vyhrála," argumentovali shodně. Největším překvapením byla pro Renatu volba Evy. Dívky totiž byly od první chvíle seznámení nejlepšími kamarádkami. Ze studia se s ní rozloučila slovy: "Od tebe jediné jsem to nečekala, byla to rána zasazená těžce do srdce. A bolí to," nechala se slyšet Renata.

Její slova Evu doslova srazila na kolena. Rozbrečela se a nebyla k utišení. "Jak já teď vypadám," štkala a ostatní ji utěšovali, že to prostě udělat musela. "Měla bys být naštvaná na Renatu, protože ona musí pochopit, proč jsi to udělala a vůbec neměla právo ti něco takového říkat," utěšovala ji Lena.

Domů už Renata odjížděla se svým přítelem Tondou. Budou mít asi co řešit. V sobotu večer se totiž v oku tulila ke Shrekovi a diváci opět viděli staronové peřinové vlnobití, jejichž průkopníky byli v domě Sylva s Kájou. "První slova si řekneme doma," vyvlíkla se Renata z vysvětlování situací, kterým Tonda musel v televizi přihlížet.