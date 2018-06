Velký bratr i Dívčí kemp ztrácejí diváky

Mediální experti se domnívají, že nikoli. Podle řady z nich je slavná éra těchto pořadů, označovaných jako Reality TV či Real Life Show, u konce s dechem. Přinejmenším v Německu. Vzhledem k tomu, že jde o největší evropský televizní trh, dá se říci, že určuje trend - a ten je jednoznačný.

Příkladem může být slavný Velký bratr (Big Brother). Třetí řadu soutěže, v níž je skupina mladých lidí na více než 100 dnů uzavřená v kontejneru nabitém kamerami a mikrofony, vysílá rodina stanic s vlajkovou lodí RTL. Počátkem března se dívalo v průmětu něco málo přes 900 tisíc lidí. Což představuje podíl na trhu 6,4 procenta.

Konkurence - Sat 1 dosáhla v nejlepším vysílacím čase, tedy ve 20. 15 "pouhých" milion tři sta deset tisíc diváků. Zdá se to hodně, ale ve skutečnosti to představovalo podíl na trhu 3,9 procenta. A to už znamená hodně velké vrásky na čelech programových stratégů.

Jaké to má důvody? Když se Velký bratr objevil poprvé, byl více experimentem, sociální studií, než jen pouhou zábavou. U třetí řady je ale zájem o novinku dávno pryč.

Další příčinou je příliš velká nabídka podobných pořadů.

Svou roli sehrál i fakt, že se producenti stále více orientují na sex - soutěžící jsou zabíráni v koupelnách či sauně. Což je spíše kontraproduktivní, než zajímavé. Z tohoto pohledu je omylem celý koncept Dívčího kempu. Jeho obyvatelky se stylizují do rolí, jejichž inteligenční kvocient nepřesahuje IQ mrkací pany. Reakce na dění uvnitř domu, kde tráví už několik týdnů jsou zcela nepřirozené a diváky nudí.

Jak napsal berlínský bulvární deník B.Z. tyto pořady se staly v poslední době asi tak napínavé, jako pohled na schnoucí barvu. "Celý takzvaný koncept Real Life Show byl od začátku ztracený a teď to konečně pochopilo i co nejširší publikum. To znamená vždycky jen jediné - konec," napsal berlínský list.