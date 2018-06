VELKÉ MALIČKOSTI (MAXI)

Igelitový pytlíkKdyž si to tak vezmete, všechno je něčím zajímavé . Dnes si budeme povídat o igelitovém pytlíku. Někomu možná připadá úplně zbytečný, prostě kus igelitu. Ten člověk ale nemá pravdu. Když budete pytlík pozorovat zblízka, zjistíte, jak je krásný, elastický, hebký, někdy vám připadá i křehký.Může být zmačkaný, vroubek vedle vroubku, potom malý kopeček. Po vrch je členitý, někdy vypadá jako rozbouřené moře, jindy jako klidná hladina rybníka, jezera... Když je uvnitř nějaké voňavé koření, celý pytlík se tou vůní naplní a hned nám je o něco sympatičtější. Ten, kdo má dost fantazie, dá do pytlíku třeba barevné peří, nafoukne ho a klidně má nový polštářek...Když ho spatříte, řeknete si: "Blbej kapesník..." Někdo se ale koukne zblízka. Je úplně neuvěřitelné, jak je zajímavý, svým způsobem i krásný.Některý je jemný, jiný hrubý, i v tom je kouzlo.Může být bílý, barevný, některý má různé vzorce. Je strašně, až skoro nelidsky zajímavý.Ten kapesník, který mám právě teď před sebou a kterému jsem dal možnost zviditelnit se, mi připomíná tuleně. Ale kapesníček může být i mokrý - to se potom úplně scvrkne...