Velké hity této planety

Jak vznikla slavná melodie Yesterday? Kde vymyslel Keith Richards svou Satisfaction? A stačí pouhé čtení knížky na to, aby člověk přišel na svět s něčím takovým, jako byla Lennonova Imagine? Jak česká polka Škoda lásky dobyla jako Roll Out The Barell bojové linie 2. světové války? Proč zrovna tyto skladby patří mezi nejslavnější hity 20. století?Paul McCartney se jednou ráno probudil a v hlavě mu bzučela známá melodie. "Kousek od postele jsem měl piano. Ještě rozespalý jsem k němu doklopýtal a vyťukal si na klávesách melodii. Zněla mi zvláštně, možná trochu starosvětsky. A měl jsem pocit, že ji musel složit ještě někdo jiný," vzpomínal McCartney. Přezpíval melodii Johnu Lennonovi a dalším členům skupiny Beatles. Ptal se jich, jestli ji někde slyšeli. S touto otázkou se obracel na další lidi. Nikdo melodii neznal. McCartney k ní ještě neměl text ani název, tak si ji pracovně pojmenoval Míchaná vajíčka. Když McCartney přišel za hudebním režisérem George Martinem s hotovou skladbou, tentokrát už řádně otextovanou a pojmenovanou Y esterday, čelo zkušeného aranžéra se zkrabatilo. "Dlouho mě nenapadalo, co by se s ní dalo dělat. Ledaže by se k hlasu a kytaře přidaly smyčce." McCartney se vzepřel: "Tohle přece dělá kdekdo!" Nakonec Martin navrhl kompromis: pozvěme klasický smyčcový kvartet. Tahle představa se McCartneymu zalíbila. Martin pak rozepsal autorovy pokyny do not. Žádný ze členů Beatles totiž noty neznal. "Ani jeden školený hudebník by píseň takhle nenapsal," divil se jazzový saxofonista Bud Shank nad notovým zápisem písně Y esterday. "Je to naprosto špatně, ale je to výborné." Píseň Y esterday vyšla v roce 1965 na beatlesovském albu Help! V Británii ji kapela vůbec nezařadila na singl, avšak Američané po Y esterday okamžitě chňapli. Na podzim 1965 byla tato píseň celý měsíc na vrcholu americké singlové hitparády. Je to nejčastěji přebíraná píseň skupiny Beatles a jedna z nejhranějších melodií všech dob. Existuje asi tři tisíce verzí písně Y esterday, již nahrály symfonické orchestry, jazzoví sólisté i šílení hudební experimentátoři.Skladbu Imagine, která se v Británii stala nedávno nejlepším hitem všech dob napsal John Lennon v červenci 1971 ve svém domě v Asconu na okraji Londýna, který obýval s Y oko Ono. Když si četl její knížku Grapefruit, napadla ho utopická fantazie, již v textu písně popsal slovy: "Představ si, že není žádné nebe. Je to snadné, když to zkusíš. Představ si, že nejsou žádné země. Není nic, pro co zabíjet a zač umírat." Když píseň Imagine natáčeli, Lennon hrál na bílé piano, Klaus Voorman na baskytaru a za bicími seděl Alan White (smyčce pak domíchali v New Y orku). Doma Lennonovi natočili také filmovou sekvenci doprovázející Imagine. Tato sekvence začíná záběrem, v němž se oba potácejí ranní mlhou ke svému domu a vrcholí okamžiky, kdy Lennon zpívá Imagine, zatímco Y oko Ono roztahuje ve zkušebně závěsy a vpouští dovnitř paprsky ranního slunce. Píseň Imagine, která vyšla v září 1971 na stejnojmenném albu, měla vše přesahující sílu. Pro svoji utopickou zasněnost se okamžitě stala hymnou nezávislé kulturní scény i různých náboženských sekt, hledajících píseň sdostatečně útěšným tématem. Ačkoli Lennon zpívá: "představ si, že není žádné náboženství", část anglikánské církve si Imagine přisvojila jako vánoční píseň. Když byl Lennon v roce 1980 zavražděn, fandové, kteří se spontánně shromáždili před new yorským apartmánem Dakota, zpívali Imagine.Škoda lásky či Roll Out The Barrel?Když se muzikant Jaromír Vejvoda vrátil v roce 1925 z vojny, převzal rodinnou hospodu na Zbraslavi a zároveň také otcovu kapelu. O čtyři roky později V ejvoda napsal Modřanskou polku, již jeho kapela hrála jako instrumentálku. Skladbu pak vydalo zavedené staropražské nakladatelství J. Hoffmanna, které ji dodatečně a pro snazší prodejnost nechalo otextovat. Píseň dostala název Škoda lásky, vyšla tiskem v roce 1934 a Praha se prý kvůli ní nezbořila. A však čilé Hoffmannovo nakladatelství prodalo píseň do Ameriky, kde dostala název Beer Barrel Polka (Roll Out The Barrel, tedy Vyvalte sud), a rozlétla se do světa. V německy mluvících zemích se skladba ujala pod názvem Rosamunde-Polka. Během druhé světové války se Vejvodova polka stala hlavní pochodovou písní spojeneckých armád. Obyvatelé Plzně, kterou osvobodily americké jednotky, ji slyšeli od vojáků v anglické verzi. "Vejvodovu polku si některé národy začaly dokonce přivlastňovat jako součást vlastního folklóru. Refrén této písně se stal patrně vůbec nejrozšířenější melodií, jakou kdy dala česká hudba světu," napsal muzikolog Josef K otek ve své knize Dějiny české populární hudby a zpěvu. Píseň Škoda lásky vyhrála loňskou bilanční anketu Hit století.Píseň Satisfation, respektive její hřmící kytarový riff, se vynořila Keithu Richardsovi ze sna. Psal se rok 1965 a Rolling Stones se nacházeli na třetím americkém turné. "Vstal jsem uprostřed noci, vzal kytaru a nahrál si ten riff na kazeťák. Pak jsem šel zase spát," vzpomínal Richards. Druhý den ho napadl irefrén "I can´tget no satisfaction" a společně s Mickem Jaggerem píseň rychle dokončili. "Byl to můj pohled na svět, obraz mých frustrací," řekl k tomu Jagger, který zpívá: "Nemám žádný uspokojení, ať se snažím a snažím a snažím..." Píseň vyšla v červenci 1965 a stala se vůbec první nahrávkou Rolling Stones, která dobyla vrchol amerického žebříčku. Britský časopis New Musical Express vyhlásil (I Can´tGet No) Satisfaction nejlepší písní roku 1965. O třiadvacet let později magazín Rolling Stone vyhlásil anketu o největší hit rock´n´rollu: vyhrála ji skladba Satisfaction před písní Like A Rolling Stone od Boba Dylana a beatlesovskou písní I W ant To Hold Y our Hand (4. místo: IHeart It Through The Grapevine - Marvin Gaye, 5. I W ant Your Back - The Jackson 5). Nervní dynamičnost a vnitřní navztekanost písně Satisfaction je patrně nesmrtelná. Skladba zvítězila v letošní anketě hudební televizní stanice VH1 o největší hity rock´n´rollu. "Pro rock´n´roll je Satisfaction něco jako Beethovenova Pátá symfonie pro klasiku," napsal americký čtrnáctideník Rolling Stone v roce 1988.