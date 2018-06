Velké finále je tady, sledujte on-line

ON-LINE REPORTÁŽ Z VELKÉHO FINÁLE ČTĚTE ZDE

Každé zapomenuté slovo textu, každý nesprávně posazený tón i každý úsměv vás může stát tisíce hlasů. Soustřeďte se jako nikdy předtím.

Aneto, pro mnohé jsi jasná favoritka, ale na to nesmíš spoléhat. Vzpomeň, jak dopadli Martina a Sámer. Také v Británii měl ve finále jasně vyhrát Gareth Gates, jenže ouvej. Hlasy dostal usedlejší Will Yung.

Šárko, nečekej, že tě podrží porota. Viděla jsi, jak tě minule pasovali na nejhorší, ale také jsi viděla, že to nic neznamenalo. Hlavně se s nimi nehádej a buď nad věcí!

Obě buďte už teď pyšné na to, co jste dokázaly. Ani s jednou z vás se ve finále příliš nepočítalo a upřímně, Šárko, s tebou vůbec. V semifinále jsi od diváků dostala druhou šanci a klobouk dolů před tím, jak jsi s ní naložila.

Aneto, vzpomeň si, jak jsi na přelomu roku přišla na první konkurz. To zdaleka nebylo vystoupení budoucí superstar, málem jsi ani nepostoupila dál. Ondřej Soukup se kolikrát přiznal, že byl proti tobě. Také ale přiznal, že se mýlil. Způsob, jakým se nebojíš měnit image, jakým ses naučila nastupovat na jeviště a jak lehce a s přehledem zazpíváš všechno od Morissettové po Přenosilovou, je obdivuhodný.

Ve finále snad nemohly být dva odlišnější typy. Jedna z vás působí uzavřeněji a skromněji, druhá sebevědoměji. Bude to zítra tak trochu test národa. Ať Češi ukážou, která povaha (a nejen zpěv) je jim milejší. Je vám šestnáct a sedmnáct let. Mezi finalisty jste nejmladší a sluší se smeknout před tím, čím jste za půl roku prošly. Na internet vám chodily vzkazy, aby s vámi vykolejil vlak, a noviny vytahovaly vaše staré fotografie s titulky o ošklivém káčátku. Byl to pro vás šok, ale byla to také příprava na vaše budoucí povolání. Na brodění se bahnem showbyznysu, jak by řekl Ondřej Hejma.

V neděli budou zpívat pět písniček

* dvě z minulých kol

* jednu s ostatními finalisty

* jeden duet

* jednu pro obě stejnou

O budoucnost nemusíte mít strach ani jedna. Jen se podívejte, co se kolem vítězů dělo v zahraničí. Brit Will Yung vystoupil na párty královny v Buckinghamském paláci a Němec Alexander Klaws zpíval hymnu před závodem formule 1. Oba prodali statisíce desek a stejně jako celosvětový vítěz Kurt Nilsen jsou každou chvíli na MTV. Možná na konci roku porazíte Lucii Bílou v Českém slavíku a možná dobudete svět. Také se ale může stát, že si na vás za rok nikdo nevzpomene. Takových případů už bylo mnoho.

Vy máte proti těm, kteří upadli v zapomnění, velkou výhodu. Už teď vás každý zná. Důkazem toho je, že pro vás zítra večer budou hlasovat mnohé osobnosti, které samy obdivujete. Aneto, tobě drží palce Jaromír Nohavica, tobě, Šárko, nejspíš pošle hlas Helena Vondráčková. Je zkrátka vidět, že jste něco dokázaly. Dokažte to i zítra!

Šárka

16 let

studentka z Jirkova

Do finále postoupila 11. dubna

Řekla po postupu: Chtěla bych zkusit muzikál, ale nejraději bych zpívala sama za sebe. Uvidíme, jak se to ještě vyvrbí.

+ pohybově nadaná

+ pracuje na sobě, zlepšuje se

+ zaujme širší publikum

+ mohla by dostat hlasy po Sámerovi

- v české hudbě nic moc nového

- showbyznys je její sen a někdy to dává až příliš najevo

Aneta

17 let

studentka z Říčan u Prahy

Do finále postoupila 14. března

Řekla po postupu: Myslím si, že naše skupina byla skvělá parta. Nebyl tam nikdo, kdo by neuměl zpívat. Nejraději bych založila nějaký společný sbor - stálo by to za to.

+ hlas, který v české pop-music chybí

+ favoritka poroty

+ skromná

+ její chování působí přirozeněji

- někdy až příliš smutný výraz

- do showbyznysu se jí možná ani nechce

